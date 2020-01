A Holtankolja.hu információi szerint péntektől a benzin és a gázolaj ára is bruttó 5–5 forinttal csökken. A átlagárak ennek értelmében a 95-ös esetében 358 forint per liter, míg a dízelnél 400 forint per liter lesz majd.

Legutóbb szerdán, vagyis ma változtak az árak, a benzin és a gázolaj is olcsóbb lett 3, illetve 5 forinttal.

