Lakáspiac: hol, mit kapni 20 millióért?

A HVG.hu az Ingatlan.com adatai alapján cikket írt arról, mire elég az ingatlanpiacon 20 millió forint.

Az összeállításból kiderül, Salgótarjánban akár egy 89 négyzetméteres téglalakás is kitelik belőle, ám Budapesten már egy 31 négyzetméteres panel is alig. Ám emellett is az Ingatlan.com kínálatának 13 százaléka a 20 milliónál olcsóbb lakóingatlanok kategóriájába esik - ami a megyei jogú városokat és Budapestet illeti.

A húszmillió forint alatti lakásokból különösen a vidéki nagyvárosokban van jelentős kínálat, Miskolcon például a hirdetett ingatlanok 63 százaléka esik ebbe a kategóriába.

A gyűjtés szerint Egerben 57 négyzetméteres téglalakás és 66 négyzetméteres panel is kijön az összegből, de még egy 86 négyzetméteres családi ház is akár.

A legdrágább vidéki nagyvárosok egyike Debrecen, ott 20 millióból 40 négyzetméteres téglalakást lehet venni.

Balogh László, az Ingatlan.com szakértője szerint a 20 millió forint alatti árkategóriában található ingatlanok iránt a jövőben fokozódhat a kereslet.