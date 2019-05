Puskás Tivadar-díjat kapott Drozdy Győző

Drozdy Győző a Puskás Tivadar-díjat a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) éves közgyűlésén vehette át. A HTE a díjat a távközlés, műsorszórás, informatika, elektronika és tartalomkezelés fejlesztése terén kimagasló érdemeket szerzett személyek kitüntetésére alapította 1960-ban. Az egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar-díjjal Drozdy Győző eddigi szakmai életútját, a mobil rádiótelefon rendszerek hazai meghonosításában és felfuttatásában végzett elkötelezett munkáját és magas színvonalú szakmai ismeretterjesztő és tudományos munkáját ismeri el. A szakember három évtizedes telekommunikációs tevékenysége során kiemelkedő szerepet töltött be az első hazai, kereskedelmi GSM szolgáltatás elindításában, az iparág fejlődését végigkísérve aktívan jelen van ötödik generációs (5G) mobilhálózatok bevezetésénél is.

A villamosmérnöki és híradástechnikai szakmérnök végzettségű Drozdy Győző tevékenyen hozzájárult a hazánkban ma is működő digitális mobiltelefónia kialakulásában, hiszen több mint negyed évszázada, 1993 szeptembere óta folyamatosan a Telenor Magyarország (korábbi nevén Pannon GSM) felső vezetésének tagja, 2018 augusztusa óta pedig a mobiltársaság vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese.

Nevéhez fűződik a Magyarország első kereskedelmi GSM szolgáltatásának elindítása, majd az országos mobilhálózat kiépítése, de közreműködött a 3G mobilszabványok kialakításában, és évtizedek óta képviseli a Telenort a GSM Szövetség és az Európai Távközlési Szabványosítási Intézeteivel való együttműködésben.

Drozdy Győző 1978-ban szerzett szakmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának, híradástechnika szakán, 1981-ben pedig summa cum laude doktorált a Budapesti Műszaki Egyetemen. Ezt követően 1986-tól hét évig Finnországban dolgozott félvezető-technológiai és távközlési projektek tudományos főmunkatársaként. Napjainkig közel hatvan tudományos és szakmai publikációt írt.

Drozdy Győző munkáját a szakma 1998-ban Aschner Lipót-díjjal, 1999-ben pedig Gábor Dénes-díjjal ismerte el.