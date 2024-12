Kórházba vitték Bill Clintont

A volt elnök egykori kabinetfőnök-helyettese, Angel Urena arról számolt be, hogy Bill Clintont vizsgálatokra és megfigyelésre a washingtoni Georgetown Egyetemi Kórházba szállították - írja a blikk.hu nyugati lapok alapján.

A politikus ugyanakkor „jó hangulatban van, és értékeli, hogy kiváló ellátásban részesül” – tették hozz.

A jelentések szerint a 78 éves Clinton éber, a következő néhány napban el is hagyhatja a kórházat.

