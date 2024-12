Borzalmas támadás a new yorki metrón - videó

Belehalt égési sérüléseibe a New York-i metrón egy alvó nő, akit egy másik utas gyújtott fel vasárnap - közölte hétfői sajtótájékoztatóján a városi rendőrség.

A nyomozás első adatai alapján a bűncselekményt egy Guatemalából származó férfi követte el, aki 2018 óta él az Egyesült Államokban. A nyomozók szerint öngyújtót használt, és az áldozat ruhája néhány másodperc alatt lángra lobbant. A nő annak ellenére meghalt, hogy a rendőröknek gyorsan sikerült gyorsan közbelépniük és egy tűzoltókészülékkel eloltani a lángokat.

This death is in you Biden!



An Illegal from Guatemala has been arrested for allegedly lighting a sleeping NYC subway rider on fire in Brooklyn,NY on Sunday morning — then watching as his innocent victim burned to death in what the New York’s top cop called “one of the most… pic.twitter.com/2XBhUyRyUQ