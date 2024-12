Megkapták a görög állampolgárságot az egykori királyi család tagjai

A tavaly elhunyt II. Konstantint és családtagjait 1994-ben fosztották meg görög állampolgárságuktól az egykori királyi vagyonnal és a trónöröklés jogával kapcsolatos viták miatt. A néhai utolsó király tíz rokona a múlt héten nyilatkozatot írt alá, amelyben elismerték a kormányt, és bejelentették, hogy felveszik a dán diplomataútlevelükön szereplő "De Grece" (Görögországi) franciás vezetéknevet, és ennek görögbetűs átirata fog szerepelni a hivatalos görög okmányaikon.

Baloldali politikusok bírálták a névválasztást, amely szerint a család ezzel fenn akarja tartani az uralkodói mítoszt, és amely szerintük alkotmányellenes.

A családtagok leszögezték, hogy nincs semmiféle követelésük, és elismerik Görögország demokratikus államformáját, ahhoz lojálisak lesznek. Hangsúlyozták, egy családnév felvétele előfeltétele volt annak, hogy megkapják az állampolgárság, amelynek elvesztése hontalanná tette őket, jogoktól fosztotta meg őket és jelentős érzelmi kárt okozott.

A hivatalos közlönyben publikál kormányhatározat szerint az újrahonosítási kérvényt II. Konstantin öt gyereke és a néhai király Pavlosz nevű fiának öt gyermeke nyújtotta be.

Ötven évvel a demokrácia helyreállítása után erős demokráciánk és védett alkotmányunk van, amely képes megvédeni magát megkülönböztető jogszabályok nélkül is - indokolta az állampolgárság megadását a kormányszóvivő.

A görög monarchiát 1974-ben, hét évig tartó katonai diktatúra után törölték el, miután egy népszavazáson elsöprő támogatást kapott a demokratikus politikai rendszer bevezetése. Az egykori királyi család tagjai évtizedeken át száműzetésben éltek, vagyonukat távollétükben elkobozták.

A család közleménye szerint II. Konstantin elhunytával egy új korszak előtt nyílt meg az út.

