Moszkva beismerte: nagy a baj a Fekete-tengeren

A tárcavezető az állami televízióban élőben közvetített válságülésen beszélt erről az olajszennyezés által különösen érintett fekete-tengeri Anapa üdülővárosban.

Venyiamin Kondratyjev, a Krasznodari terület kormányzója Telegram-oldalán arról írt, hogy eddig 17 ezer tonna olajszennyezett homokot távolítottak el a partokról. Ugyanakkor a már megtisztított partszakaszokra ismét olajat sodort ki a tenger az érintett Krasznodari területen és a Krím félszigeten.

Fuel oil from the wrecked tankers Volgoneft-212 and Volgoneft-239 washed up on the Black Sea coast. Krasnodar Krai, Russia. https://t.co/mpK38XFrdP pic.twitter.com/1gPfnAnzhX

Az összesen 9000 tonna fűtőolajat szállító, több mint ötvenéves két Volgonyefty tankhajó december 15-én szenvedett hajótörést a heves viharban a nyílt tengeren a Fekete- és az Azovi-tenger között található Kercsi-szorosban. Az egyik hajó legénységének egy tagja életét vesztette, tizenegyen megsérültek. A roncsokból továbbra is szivárog az olaj, amely már több tucat kilométeren beszennyezte a partvidéket.

The worsening oil spill Russians just caused on the Black Sea has no solution, given that all resources and personnel are already allocated to destroying Ukraine.

pic.twitter.com/V1czguAWoU