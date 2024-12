Szivélyes fogadtatásban részesült Moszkvában Robert Fico

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök megvitatták az energetikai kérdéseket és az országok kétoldalú kapcsolatait – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a TASZSZ hírügynökség közlése szerint.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint beszéltek az energetikai ügyekről, a gázkérdésekről, meglehetősen részletes megbeszélés zajlott (...) Sikerült a kétoldalú kapcsolatokról is beszélniük, amelyek jelentősen megsérültek Szlovákia előző vezetésének intézkedései miatt – jegyezte meg a Kreml képviselője.Peszkov hozzátette, hogy Putyin és Fico között az ukrajnai helyzetről is folyt beszélgetés. Elmondása szerint az orosz vezető ismertette a szlovák kormányfővel a harctéri helyzetről alkotott véleményét.

Russian President Vladimir Putin is welcoming visiting Slovak Prime Minister Robert Fico at the Kremlin. pic.twitter.com/XvJMxRXObV

Robert Fico szlovák miniszterelnök Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A bejegyzésben hangsúlyozza független külpolitikáját. Kiemeli, hogy az EU vezetőit már pénteken tájékoztatta utazásáról és annak céljáról.

Zelenszkij korábban jelezte, hogy ellenez minden gáztranzitot Ukrajnán keresztül Szlovákia felé. Ezen felül Zelenszkij az orosz atomprogram elleni szankciókat is támogatja. Fico szerint ezek a nézetek gazdaságilag károsítják Szlovákiát és veszélyeztetik az ország atomerőműveiben történő áramtermelést, ami elfogadhatatlan.

Bootlicking in Moscow.



Slovak Prime Minister fico unexpectedly came to Moscow for a meeting with putin, — rosZMI



He needs gas. pic.twitter.com/FPYQYpgfoZ