Félelmetes, új fegyvere van a brit hadseregnek - videó

A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a rádiófrekvenciás irányított energiafegyver (Radio Frequency Directed Energy Weapon, RFDEW) nevű rendszer képes számos ellenséges eszköztípus felderítésére, nyomon követésére és támadására szárazföldön, tengeren és a levegőben egyaránt.

Az új energiafegyver hatótávolsága jelenleg egy kilométerig terjed, és ezen a távolságon belül képes akár egész drónrajok egyidejű megsemmisítésére is. Az RFDEW-fegyverrendszer nagyfrekvenciájú rádióhullámok kisugárzásával károsítja az ellenséges eszközök, köztük drónok, illetve szárazföldi és vízijárművek kritikus fontosságú elektronikai részegységeit, mozgásképtelenné téve e járműveket, illetve a célba vett légi eszközök lezuhanását okozva.

The Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) that could pave the way for game-changing capabilities to the future battlefield has been successfully tested by the British Army.



Developed by a Thales UK led consortium and supported by experts & DSTL.