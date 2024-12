Szöuli becslés szerint már több mint ezer északi katona esett el Ukrajnában

A dél-koreai vezérkar olyan előkészületeket is megfigyelt, amelyek arra engednek következtetni, hogy Észak-Korea újabb csapatokat tervez Oroszországba küldeni, erősítésként, vagy az ott harcoló katonák felváltására.

A Dél-Korea által gyűjtött hírszerzési információk arra utalnak, hogy Phenjan "önmegsemmisítésre képes drónokat gyárt és szállít Oroszországnak, 240 mm-es rakétaindítókon és 170 mm-es önjáró lövegeken túl" - írta még a JCS. A dél-koreai hadsereg úgy véli, hogy Phenjan Oroszország segítségével hagyományos katonai képességei korszerűsítésére készül az ukrán hadsereggel folytatott harc tapasztalataira alapozva.

Wounded North Korean soldiers in the city clinical emergency hospital on Pirogov Street, Kursk. It is being reported that over 100 DPRK soldiers were taken there. A separate floor has apparently been allocated for them and separate meals are provided. pic.twitter.com/H4oLjgua3n