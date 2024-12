Zelenszkij arra reagált, hogy a szlovák kormányfő vasárnap munkalátogatást tett Moszkvában, és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt. Fico a közösségi médiában tett bejegyzésében az orosz elnökkel tartott találkozójáról azt mondta: az reagálás volt arra, hogy az ukrán vezetés ellenzi az Európába - köztük Szlovákiába - irányuló orosz gáztranzitot. A szlovák kormányfő szerint Putyin biztosította őt afelől, hogy Oroszország továbbra is kész a nyugatra, ezen belül Szlovákiába irányuló gázszállítás folytatására, de ez "tekintettel az ukrán elnök álláspontjára 2025 januárjától gyakorlatilag nem lehetséges."

"Nagyon fontos számára, hogy Oroszországgal üzleteljen, mert ez hasznára van. És emiatt ez valóban egy súlyos biztonsági kérdés Szlovákia és egész Európa számára" - írta Zelenszkij az X-en.

It is worth noting that after their meeting in Moscow, Fico and Putin did not issue joint statements or respond to media questions. They simply cannot say publicly anything about what they discussed in the meeting. They are afraid of the public's reaction.



Moscow provides…