A németek újabb fegyverekkel az IMF pénzzel segíti Ukrajnát

Az ukrán védelmi minisztérium és a német kormány hétfői tájékoztatása szerint a katonai segélycsomag 15 darab Leopard 1 A5 harckocsit, 2 darab Gepard légvédelmi páncélost, 1 darab Panzerhaubitze 2000 önjáró löveget, valamint 2 darab Iris-T légvédelmi rendszert és két Patriot-kilövőállást tartalmaz.

Berlin emellett 65 ezer darab lőszert is küld a Gepardokhoz, valamint további rakétákat az Iris-T-rendszerekhez. Szintén az átadott harceszközök listáján szerepelnek AIM-9L/I Sidewinder típusú légiharcrakéták, amelyekkel vadászgépek légi célokat semmisíthetnek meg.

"Faster and more accurate than the T-64 and T-72", that's what our ??servicemen say about the Leopard 1A5.

