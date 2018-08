Meggondolta magát a Tesla vezére

Marad a tőzsdén a Tesla, mégse alakítják zárt részvénytársasággá az elektromos autókat gyártó céget – jelentette be Elon Musk. A BBC azt írja, hogy a csütörtöki vezetőségi ülésen született ez a döntés. A cég honlapján elérhető blogjában Musk leírja, hogy alaposan megfontolta, pénzügyi szakértőkkel is megvbizsgáltatta az elképzelést,de a végén arra jutott, hogy mégis jobb, ha marad minden a régiben.

Musk a hónap elején jelentette be, hogy kivezeti a céget a tőzsdéről, 420 dolláros árfolyamon. Azt is közölte, hogy a finanszírozás biztosított.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.