Már látszik, mikor érhet ide a havazás

Középpontjával Skandinávia felett helyezkedik el egy anticiklon, amely egészen a Földközi-tengerig érezteti hatását, általában napos, csapadékmentes időt okozva. A magasnyomástól keletre, délkeletre a Kelet-európai-síkságon és a Fekete-tenger tágabb környezetében egy légörvény hatására felhősebb, csapadékosabb az idő, többfelé havazik is.

Törökországban zivatarok is kialakultak, egyes helyeken a 60 millimétert is meghaladja az elmúlt 24 órában lehullott csapadék mennyisége. Eső, illetve zápor egy hosszan elnyúló okklúziós frontból a kontinens nyugati partvidékén is előfordul, de számottevő mennyiségű csapadékot csak Spanyolország északnyugati partvidékéről jelentettek.

A Kárpát-medence időjárására éjszaka, valamint péntek napközben egy érkező hidegcsepp lesz hatással, átmenetileg egyes területeken kifehéredhet a táj.

Hazánkban a zártabb felhőzet péntek délelőtt szakadozottá válik, erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, de emellett általában több órára kisüt a nap. Elszórtan alakulhat ki zápor, hózápor. Az északias szél éjjel jobbára mérsékelt marad, majd pénteken napközben elsősorban a Dunántúlon és az északkeleti megyékben ismét megélénkül a légmozgás, az Alpokalján egy-egy erős lökés is előfordulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –8 és –1 fok között alakul, a délnyugati határnál lesz a hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 5 és 9 fok között várható.

Mesterházy András a videóban elmondja, hogy a jövő hét elején havazás, havas eső, eső várható, igaz, nem nagy mennyiségben.

