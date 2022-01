Láthatáron a havazás, de nem mindenhol - térképes előrejelzés

Pénteken napközben túlnyomóan derült, száraz időre, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Este a déli, délkeleti megyékben növekedni kezd a felhőzet, és késő estétől a déli, délkeleti határ mentén már helyenként szállingózhat a hó. A légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -1 és +4 fok körül alakul - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Szombaton az ország északnyugati, nyugati felén vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet, majd délutántól határozottabban csökkenhet is. Délkeleti, keleti felén jobbára borult idő várható, majd a délutáni, esti óráktól ott is vékonyodni, szakadozni kezd a felhőzet.

Hazánk északnyugati, nyugati felén nem valószínű számottevő csapadék, máshol több helyen előfordulhat havazás, a keleti határ közelében néhol havas eső sem kizárt.

Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban nagyrészt -8, -1 fok valószínű, de a fagyzugokban -12, -9 fokot is mérhetnek. A délutáni órákban -2, +4 fokot olvashatunk le a hőmérőkről.

Vasárnap nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de főleg a keleti, északkeleti megyékben napos időszakok is lehetnek. Reggelig valószínűleg a Tiszántúlon is megszűnik a havazás. Napközben, majd éjjel elsősorban hazánk nyugati, északnyugati felén fordulhat elő szórványosan havazás, helyenként havas eső, eső, ónos eső is. Hajnalban ködfoltok képződhetnek. Helyenként megélénkül a délkeleti, majd északi szél. Hajnalra többnyire -8 és -2 fok közé hűl le a levegő, de a hóval borított tájakon jóval hidegebb is lehet. Délután -2, +5 fok valószínű.

Nyitókép: Forrás: Pexels.com