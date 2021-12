Nem sokáig marad ilyen unalmas az időjárás

Szerdán a látási viszonyok általában javulnak, ugyanakkor döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég. Inkább csak kevés helyen és csak rövidebb időre süthet ki a nap. A ködös tájakon szitálás, a fagypont alatti részeken ónos szitálás előfordulhat, illetve a Dunántúlon gyenge eső sem kizárt.

Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést a tartós, sűrű köd miatt.

Az északnyugati, északi szél a nyugati megyékben időnként megélénkül, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +8 fok között valószínű.

Csütörtökön előbb egy meleg-, aztán egy hidegfront éri el térségünket. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. A késő délutáni, esti óráktól észak felől szakadozik a felhőzet. Eleinte szitálás, ónos szitálás előfordulhat, napközben szórványosan valószínű eső. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, a Dunántúlon erős lökések is kísérhetik. A minimumok többnyire +3 és -4 fok között alakulnak, de néhol hidegebb is lehet. Délután 2, 8 fokot mérhetünk.

Pénteken és szombaton viharos erejű széllökések is lehetnek a Dunántúlon, ami felszaggatja a felhőréteget, így több-kevesebb napsütés is lehet, de hózáporokra is számítani kell.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán