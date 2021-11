Egyet ad, egyet elvesz az időjárás - előrejelzés a jövő hét elejéig

Szombaton általában többórás napsütésre, gomolyfelhő-képződésre van kilátás csapadék nélkül - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentésében. Az éjszaka képződött köd legtöbb helyen gyorsan feloszlik, ugyanakkor az északkeleti megyékben jó eséllyel egész nap megmaradhat a rétegfelhőzet és a párás, ködös idő. Az északnyugati szelet eleinte nagy területen kísérik élénk, időnként erős lökések, majd délután mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet a naposabb részeken 10 és 14, az erősen felhős, borult helyeken 5, 9 fok között várható.

Éjjel keleten, északkeleten borult idő valószínű alacsonyszintű rétegfelhőzettel, míg másutt kevés lesz a felhő, ugyanakkor nagy területen képződhet köd. Vasárnap napközben a köd és rétegfelhőzet fokozatosan zsugorodik, ritkul, azonban elsősorban a nyugati, illetve az északkeleti országrészben tartósan meg is maradhat. Másutt némi fátyolfelhőzet mellett több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem valószínű, de a ködös részeken szitálás előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a déli, délkeleti szél. Hajnalban -3, +6 fok várható, keleten lesz enyhébb, míg a derült fagyzugos helyeken a hidegebb az idő. A hőmérséklet csúcsértéke a kora délutáni órákban általában 9, 14 fok között alakul, de a tartósan borult, ködös tájakon ennél több fokkal alacsonyabbat is mérhetünk.

Hétfőre virradóan ismételten nagy területen képződhet köd, ezzel párhuzamosan nyugat felől elkezd megnövekedni, majd napközben meg is vastagszik a felhőtakaró, országszerte beborul az ég. Estétől, észak felől kezdhet el felszakadozni, csökkenni a felhőzet. Több helyen fordulhat elő szitálás, kisebb eső, erre legkisebb esély az északkeleti országrészben mutatkozik. A kezdetben délies irányú szél északnyugatira fordul és néhol meg is élénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, azonban a fagyzugos tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű.

