Horror áron cserélt gazdát egy szobanövény

A nagyon ritka, fehértarka levelű Rhaphidophora tet­ra­spermát a Trade Me új-zélandi online aukciós oldalon kínálták licitre. Millie Sil­vester, a Trade Me szóvivője a CNN-nek elmondta, hogy az aukció utolsó perceiben valódi licitháború indult – számolt be a magyarmezogazdasag.hu a Kertészet és Szőlészet című szaklapra hivatkozva.

„Az elmúlt néhány évben a szobanövények ára az IT-termékekhez hasonlóan folyamatosan emelkedik, ahogy egyre több a növényrajongó az országban” – fogalmazott a szóvivő.

Az internetes áruházakban 2019-ben a szobanövények átlagos ára 34 új-zélandi dollár volt, idén azonban már elérte a 82 dollárt. A növényritkaságokért pedig csillagászati árat is képesek adni a gyűjtők. A most kimagaslóan drágán értékesített növény 14 centiméteres cserépbe volt ültetve, és mind a kilenc levele kivételesen tarka volt.

(Képünk illusztráció, az adott növényről fotók többek között ITT.)

Nyitókép: Unsplash.com