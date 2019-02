Így kelt életre a Balaton - videó

Bár a Balaton most már hidegebb időben is a kirándulók egyik kedvelt célpontja, ha kisüt a nap, még azokat is kicsalogatja a partra a jó idő, akiket az alacsony hőmérséklet visszatart a part menti sétától - írja képes-videós hétvégi beszámolójban a sonline.

Ezen a hétvégén a ragyogó napfénynek és az enyhe időnek köszönhetően nagyon sokan látogattak ki a Balatonra, horgásztak, sétáltak, élvezték a csods, tavaszt idéző időt.

Nyitókép: Pixabay