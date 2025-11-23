ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.76
usd:
333.2
bux:
107255.57
2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy férfi szobra, aki a kezébe temeti az arcát.
Nyitókép: Pexels

Kővel akarta betörni egy autó ablakát, saját magát találta arcon a botcsinálta tolvaj – videó

Infostart

Az incidenst egy kamera is rögzítette. A tolvajnak láthatóan fájdalmai voltak, mégis egy további órán keresztül próbálkozott a kocsi feltörésével.

A balszerencsés tolvaj saját arcát találta el egy visszapattanó kővel, miközben egy autót próbált ellopni Budapesten – írja az Index.

A kamerafelvételt levetítették a bíróságon is, amelyből kiderült, hogy a férfi a sérülése ellenére sem adta fel, több mint egy órán keresztül próbálkozott sikertelenül. A férfit három hónappal később, Vecsésen fogták el és előállítottak, akit több bűncselekménnyel összefüggésben kihallgattak.

A 2022-ben készült videót a Fővárosi Törvényszéken is elemezték. Jól látható rajta, hogy a férfi

felmérte a távolságot, majd nagy erővel az autó bal első ablakának dobta a követ, ami visszapattant a szélvédőről.

A férfi hosszú ideig fogta az arcát és össze is görnyedt, vélhetően nagy fájdalmai voltak. Cselekedetét azonban nem függesztette fel, több mint egy órán keresztül próbálkozott tovább. Az első próbálkozásból tanulva, már figyelt arra, hogy a kő ne rá pattanjon vissza.

A tolvaj korábban a 18. kerületben egy autót ellopott, utána egy motort próbált elkötni, valamint több járművet feltört, és még egy pincébe is besurrant.

A férfi jelenleg börtönben van, ugyanis egy év tíz hónapos büntetését tölti, mert ittasan eltiltás hatálya alatt vezetett, sőt más lopások is megbüntették már. Az ügyészség korábban börtönbüntetést indítványozott, a tárgyalás januárban folytatódik.

Kezdőlap    Bűnügyek    Kővel akarta betörni egy autó ablakát, saját magát találta arcon a botcsinálta tolvaj – videó

videó

rendőrség

sérülés

autótolvaj

kamera

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A havazás miatt téliesek az utak, készülnek a sípályák, de még nincs nyitás

A havazás miatt téliesek az utak, készülnek a sípályák, de még nincs nyitás

A hétvégi havazás következtében a Dunántúlon és a hegyvidéki területeken télies útviszonyokra kell számítani, több helyen hófúvás nehezíti a közlekedést. Bár a friss hó kedvez a téli sportoknak, a hazai sípályák még nem nyitottak meg, a hóágyúzás előkészítése folyamatban van.
 

Kritikus a hóhelyzet a Dunántúlon

Csak nehezen lehet közlekedni a Bakonyban

Nagy a gond Kozármislenyben a havazás miatt

Két hullámban jön a hó vasárnapig – íme, a részletek

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ha nem lenne elég a brüsszeli túlszabályozás, a tagállami kormányok még kártékonyabbak

Ha nem lenne elég a brüsszeli túlszabályozás, a tagállami kormányok még kártékonyabbak

Az európai versenyképességi vitában évek óta reflexszerűen Brüsszel kapja a kritikát a túlburjánzó szabályokért. Csakhogy a friss nemzetközi kutatások mást mutatnak: a gazdasági növekedést nem elsősorban az uniós előírások fékezik, hanem az, ahogyan a tagállamok ezeket a saját jogrendjükbe átültetik. A kormányok sok esetben a szükséges minimum fölé mennek, új terheket, párhuzamos engedélyezést és extra jelentési kötelezettségeket építve be – és ezzel éppen ők szabdalják szét az egységes piacot. Az IMF szerint a tagállami túlszabályozás következményei már olyanok, mintha az EU országai egymásra 44–110 százalékos rejtett vámot vetnének ki. Ez pedig nemcsak torzítja a versenyt, hanem közvetlenül visszafogja a növekedést is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból - hazai szakértő tanácsai

Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból - hazai szakértő tanácsai

Megéri belevágni egy 100 éves vályogház felújításába? Hogyan lehet kialakítani benne egy fürdőszobát, vagy szűk, kis ablakos belső térből modern, komfortos otthon varázsolni?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US insists it authored Ukraine peace plan ahead of talks on ending war

US insists it authored Ukraine peace plan ahead of talks on ending war

It comes after a group of senators said they were told by Secretary of State Marco Rubio that the draft did not reflect Washington's position.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 22. 09:38
Máris döntött a nyomozati bíró a kerepesi késes támadók ügyében
2025. november 21. 22:00
Most hajtottak végre egy 1988-as halálos ítéletet Floridában
×
×
×
×