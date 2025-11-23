Kővel akarta betörni egy autó ablakát, saját magát találta arcon a botcsinálta tolvaj – videó

A balszerencsés tolvaj saját arcát találta el egy visszapattanó kővel, miközben egy autót próbált ellopni Budapesten – írja az Index.

A kamerafelvételt levetítették a bíróságon is, amelyből kiderült, hogy a férfi a sérülése ellenére sem adta fel, több mint egy órán keresztül próbálkozott sikertelenül. A férfit három hónappal később, Vecsésen fogták el és előállítottak, akit több bűncselekménnyel összefüggésben kihallgattak.

A 2022-ben készült videót a Fővárosi Törvényszéken is elemezték. Jól látható rajta, hogy a férfi

felmérte a távolságot, majd nagy erővel az autó bal első ablakának dobta a követ, ami visszapattant a szélvédőről.

A férfi hosszú ideig fogta az arcát és össze is görnyedt, vélhetően nagy fájdalmai voltak. Cselekedetét azonban nem függesztette fel, több mint egy órán keresztül próbálkozott tovább. Az első próbálkozásból tanulva, már figyelt arra, hogy a kő ne rá pattanjon vissza.

A tolvaj korábban a 18. kerületben egy autót ellopott, utána egy motort próbált elkötni, valamint több járművet feltört, és még egy pincébe is besurrant.

A férfi jelenleg börtönben van, ugyanis egy év tíz hónapos büntetését tölti, mert ittasan eltiltás hatálya alatt vezetett, sőt más lopások is megbüntették már. Az ügyészség korábban börtönbüntetést indítványozott, a tárgyalás januárban folytatódik.