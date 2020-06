Több mint 100-zal okozott halálos balesetet a ceglédi ámokfutó

2019. április 20-án elgázoltak egy 18 éves lányt és barátját Cegléd belvárosában. A vádirat szerint a sportkocsit vezető vádlott 145-151 kilométer/órás sebességgel közelítette meg a kereszteződést. Amikor a lány és barátja leléptek a járdáról, az autó csaknem 90 méterre volt tőlük. A sofőr a gyalogosokat észlelve fékezett és balra kormányozta az autót, de a Kossuth Ferenc utca és Teleki utca kereszteződésénél 103-108 km/órás sebességgel elütötte a párt. Az érettségi előtt álló lány a helyszínen meghalt, barátja túlélte a balesetet, de lába súlyosan roncsolódott és életveszélyes sérülésekkel került kórházba.

Az ügyben csütörtökön hoztak ítéletet a Ceglédi Járásbíróságon. A bíróság nem jogerős ítéletben a férfit három év fogházbüntetésre ítélte, a járműveztetéstől örökre eltiltotta, és neki kell kifizetnie a közel 900 ezer forintos bűnügyi költséget is – írta a perről tudósító Index. A bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy P. Levente még fiatal felnőttnek számít, beismerő vallomást tett és lemondott a tárgyalás jogáról is, amivel nagyban gyorsította az eljárást. Súlyosító körülményként értékelték viszont, hogy a beismerő vallomást csak a nyomozás végén tette.

Kiderült, hogy a férfi a KRESZ két rendelkezését is megszegte azzal, hogy a baleset előtt közvetlenül két zebrát is több mint 100 km/órás sebességgel közelített meg, az autót pedig teljesítmény növelő eszközökkel szerelte fel. A halálos balesetet megelőző két évben legalább négy szabálysértési eljárás indult ellene „közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése” miatt, és a gázolás előtt egy órával is megbüntették a rendőrök.