Nem mindennapi helyen szilveszterezett Orbán Viktor

Orbán Viktor január 1-jén Jair Bolsonaro megválasztott brazil elnök beiktatásán vesz részt, ezért már december 31-én megérkezett Brazíliavárosba.

Magyar idő szerint már éjfél után üzent a kormányfő: "Itt három óra híján 2019. Boldog új évet, Magyarország // Here we still have three hours till 2019. Happy New Year, Hungary!"

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs