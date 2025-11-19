ARÉNA - PODCASTOK
Close up of businesswomans hands with pen, glasses, and calculator doing some financial calculations
Nyitókép: NoSystem images/Getty Images

Fontos nyilatkozat, amiről a többgyermekes anyák nem feledkezhetnek el

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Október 1. óta a három gyermeket nevelő anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ezt a kedvezményt akkor sem veszítik el, ha októberben elfelejtettek nyilatkozni, ám azt érdemes mihamarabb pótolni.

A háromgyermekes anyákat akkor sem érheti hátrány, ha eddig elfelejtettek nyilatkozni arról, hogy már az adóelőlegükből is vegyék figyelembe a kedvezmény összegét. Ezt ugyanis bármikor pótolhatják.

Linczmayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az InfoRádióban elmondta: a nyilatkozatot kétféle módon lehet leadni,

  1. oda lehet adni a munkáltatónak, ez papíralapú
  2. online kitöltés; ehhez a NAV-nak az úgynevezett online nyomtatványkitöltő alkalmazását kell választani. Itt néhány adatot kell megadni, de a legfontosabb, a NAV rendelkezésére álló adatok azok automatikusan betöltődnek. Eddig október elsejétől már 60 ezer édesanya ezt a kitöltési módot választotta.

Az online nyomtatványkitöltő alkalmazás bárki számára elérhető, az azonosítás miatt csak DÁP vagy Ügyfélkapu+ kell hozzá.

Az adóelőleg-nyilatkozatot mindig érdemes úgy leadni, hogy a munkáltató még abban a havi bérben figyelembe tudja venni, amelyik hónapra szeretnénk igénybe venni a kedvezményt, illetve szeretnénk, hogy az a fizetés magasabb összegű legyen, most tehát még „novemberre valószínűleg nem lesz gond” – fogalmazott a szóvivő, hozzátéve, október már lezárult, ott már a kifizetések is megtörténtek.

Egyetlen fontos dologra érdemes még odafigyelni, hogy az szja-bevallásnál, aminek határideje 2026. május 20., azt ki kell egészíteni a fent említett esetben az október hónappal, és így május 20-án, illetve a benyújtástól számított 30 napon belül a NAV ki is utalja a hiányzó összeget.

Az adóhivatal honlapján kiemelt helyen az adóelőleg-nyilatkozatok mellett elérhető egy részletes tájékoztató, valamint egy gyakorlati útmutató kérdés-válasz formájában is.

KAPCSOLÓDÓ HANG

