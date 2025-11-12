ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.48
usd:
333.14
bux:
108400.71
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy kék BKK autóbusz.
Nyitókép: BKK / Nyirő Simon

Nagy bejelentést tett Karácsony Gergely

Infostart / MTI

December 13-ától új, gyors és közvetlen autóbuszjárat, a 223E számú metróbusz biztosítja Pesterzsébet és a belváros közötti kapcsolatot – közölte a főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely bejegyzése szerint a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) új szolgáltatásával a pesterzsébetiek kényelmesebben, akár tíz perccel rövidebb menetidővel, átszállás nélkül juthatnak el a belváros szívébe, valamint a 3-as és a 4-es metróvonalakhoz.

Felidézte, a februári bejelentésnek megfelelően a BKK az elmúlt fél évben előkészítette a metróbusz-koncepció megvalósítását. „A közösségi közlekedési hálózatfejlesztési stratégia keretében adatalapú elemzésekkel értékelték Budapest közösségi közlekedésének hatékonyságát, ennek alapján olyan városrészeket azonosítottak, ahol az eddigieknél jobb kiszolgálást biztosító, gyorsabb és sűrűbb buszfolyosókat lehet kialakítani. Ezeken járhatnak a metróbuszok” – írta a főpolgármester.

Karácsony Gergely ugyanakkor kiemelte: közép- és hosszú távon a legjobb megoldást továbbra is a kötöttpályás fejlesztések (vasút, HÉV, metró, villamos) jelentik, csakhogy – mint rámutatott – ezek idő- és pénzigényes beruházások, ezek megvalósulásáig is szolgálni kell a külső kerületben élőket, például az autóbusz- és a trolibuszhálózat bővítésével.

A 223E metróbusz segítségével több mint 100 ezer budapesti juthat el a város központjába: ez a járat a mai Boráros téri végállomás helyett tovább közlekedik a Közraktár utcán, a Fővám téren és a Vámház körúton át a Kálvin térig, majd a Kálvin térről az Üllői úton, a Ferenc körúton és a Boráros téren keresztül indul vissza Pesterzsébet felé.

A fejlesztés részeként a BKK új buszsávot alakít ki a Boráros tér és a Bakáts utca között, valamint új, kényelmesebb megállókat létesít a belvárosi szakaszon, többek között a Kálvin téren és a Ferenc körúton. A metróbusz üzemideje is meghosszabbodik, mindennap körülbelül 4.30-tól egészen 23.50-ig közlekedik majd - írta a főpolgármester.

Közölte: a BKK azon dolgozik, hogy több, hasonló elven működő gyorsjárat is indulhasson a főváros más külső kerületeiből is.

Kezdőlap    Belföld    Nagy bejelentést tett Karácsony Gergely

budapest

közlekedés

pesterzsébet

karácsony gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.12. szerda, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszapattant az OTP, új csúcson a magyar tőzsde

Visszapattant az OTP, új csúcson a magyar tőzsde

Alapvetően pozitív hangulat volt jellemző a tőzsdéken az elmúlt napokban, a befektetők részben azért is optimisták, mert a héten véget érhet az amerikai kormányzati leállás, miután a szenátus hétfő este elfogadta a költségvetési törvényjavaslatot, amely azóta a képviselőház elé került végső szavazásra. Tegnap az amerikai tőzsdék többnyire emelkedtek, bár a technológiai szektor ismét nyomás alá került, esett az Nvidia és több népszerű AI részvény is, miközben a Dow Jones index új történelmi zárócsúcsot állított be, tehát némi rotáció jelei mutatkoztak az USA-ban. Ma reggel Ázsiában ugyancsak pozitív mozgásokat lehetett látni, és az európai piacokon is emelkedéssel indult a nap. Különösebb említésre méltó adat nem érkezik a mai nap során, így a befektetők elsősorban a vállalati gyorsjelentésekre figyelhetnek. Itthon a Waberer’s és a Magyar Telekom számai érkeznek ma.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezeket a kocsikat keresik most a magyarok a használtpiacon: ennél nincs jobb ár-érték arányú gép!

Ezeket a kocsikat keresik most a magyarok a használtpiacon: ennél nincs jobb ár-érték arányú gép!

Izgalmas részleteket mutatnak a január és október közötti adatok a magyar használtautó-piac árkategóriáiról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he has 'obligation' to sue BBC over speech edit

Trump says he has 'obligation' to sue BBC over speech edit

The US president indicates he will go ahead with a lawsuit against the BBC over how his speech was presented by Panorama.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 11:47
Humanisták néven új párt alakult, indulnak a választáson 2026-ban – videó
2025. november 12. 11:33
Az álrendőr és az álbankár valódi átverést hozott össze – elég volt hozzá a gyanútlanság is
×
×
×
×