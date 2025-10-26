Képviselői lemondás a Nagy Feró-ügyben

Az ügy a zenész, a Beatrice frontemberének a Szőlő utcai javítóintézetben történt botránnyal kapcsolatos nyilatkozatához kötődik, amely mély felháborodást váltott ki.

A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját májusban emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt tartóztatták le, mivel a gyanú szerint az intézetben nevelkedő, kiszolgáltatott lányokat kényszerített prostitúcióra.

A zenész egy interjúban az ügyre reagálva azt mondta, hogy „ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is kerestek pénzt, mindenki jól járt, nem?” Később Nagy Feró azt állította, félreértették szavait, ő éppen a felnőtt nőket próbálta megvédeni, és nem hiszi, hogy kényszerítették volna őket.

Ezek után Deák Emese őrbottyáni önkormányzati képviselő kezdeményezte, hogy a 2023-ban díszpolgári címet kapott Nagy Ferót fosszák meg az elismeréstől, mivel véleménye szerint aki így beszél az áldozatokról, az nem állítható példaként. Wolf Kati énekesnő, Dobrev Klára és Karácsony Gergely főpolgármester is élesen bírálta a kijelentést.

A legfrissebb, hogy a díszpolgári cím visszavonását kezdeményező Deák Emese, az Őrbottyán a Mi Városunk Egyesület képviselője vasárnap jelentette be lemondását, elkerülendő a politikai érzetet . írja a index.hu.

Nagy Feró a lapnak adott korábbi interjújában úgy reagált a kezdeményezésre, hogy egy helyi DK-s próbálkozik a cím elvételével, de ha elveszik, nem ő lesz a szegényebb, hanem a város. Hozzátette, hogy ő bocsánatkérést vár azoktól, akik félreértették a szavait, és kiáll az igazáért.

A novemberi testületi ülésre az előterjesztést eredetileg a díszpolgári cím visszavonására és a rendelet módosítására is be kívánták nyújtani.