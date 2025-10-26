ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 26. vasárnap Dömötör
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nagy Feró és a Beatrice együttes lép fel az Összetartozás koncerten, a Duna Médiaszolgáltató által szervezett VI. Duna Napon, az erdélyi Torockón 2019. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Biró István

Képviselői lemondás a Nagy Feró-ügyben

Infostart

Deák Emese, az Őrbottyán a Mi Városunk Egyesület önkormányzati képviselője bejelentette, hogy lemond mandátumáról, és kilép az egyesületből. A politikus ezt azzal indokolta, hogy a Nagy Feró díszpolgári címének visszavonásával kapcsolatos állásfoglalása olyan érzetet kelthetett, hogy annak „politikai vetülete van”, így kívánja megóvni az egyesület hitelességét.

Az ügy a zenész, a Beatrice frontemberének a Szőlő utcai javítóintézetben történt botránnyal kapcsolatos nyilatkozatához kötődik, amely mély felháborodást váltott ki.

A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját májusban emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt tartóztatták le, mivel a gyanú szerint az intézetben nevelkedő, kiszolgáltatott lányokat kényszerített prostitúcióra.

A zenész egy interjúban az ügyre reagálva azt mondta, hogy „ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is kerestek pénzt, mindenki jól járt, nem?” Később Nagy Feró azt állította, félreértették szavait, ő éppen a felnőtt nőket próbálta megvédeni, és nem hiszi, hogy kényszerítették volna őket.

Ezek után Deák Emese őrbottyáni önkormányzati képviselő kezdeményezte, hogy a 2023-ban díszpolgári címet kapott Nagy Ferót fosszák meg az elismeréstől, mivel véleménye szerint aki így beszél az áldozatokról, az nem állítható példaként. Wolf Kati énekesnő, Dobrev Klára és Karácsony Gergely főpolgármester is élesen bírálta a kijelentést.

A legfrissebb, hogy a díszpolgári cím visszavonását kezdeményező Deák Emese, az Őrbottyán a Mi Városunk Egyesület képviselője vasárnap jelentette be lemondását, elkerülendő a politikai érzetet . írja a index.hu.

Nagy Feró a lapnak adott korábbi interjújában úgy reagált a kezdeményezésre, hogy egy helyi DK-s próbálkozik a cím elvételével, de ha elveszik, nem ő lesz a szegényebb, hanem a város. Hozzátette, hogy ő bocsánatkérést vár azoktól, akik félreértették a szavait, és kiáll az igazáért.

A novemberi testületi ülésre az előterjesztést eredetileg a díszpolgári cím visszavonására és a rendelet módosítására is be kívánták nyújtani.

Kezdőlap    Belföld    Képviselői lemondás a Nagy Feró-ügyben

lemondás

nagy feró

szőlő utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Árrobbanás a piacon, nincs elég a magyar ezüstből

Árrobbanás a piacon, nincs elég a magyar ezüstből
Az alumínium újra a figyelem középpontjába került, de ezúttal nem a túltermelés, hanem a szűkösség miatt. Fél év alatt 15 százalékot drágult, és olyan árakon forog, amilyeneket 2022 óta nem látott a piac. A kínálat korlátos, az energia drága, a kereslet pedig a zöld átállás hajnalán robban. A fém ma már nem csupán a repülőgépek és autók alapanyaga, hanem a globális gazdasági átrendeződés jelképe is.
VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyílt háború felé sodródik az atomhatalom, semmit nem ér a tűzszünet

Nyílt háború felé sodródik az atomhatalom, semmit nem ér a tűzszünet

Vasárnap ismét fellángolt a konfliktus Pakisztán és Afganisztán között annak ellenére, hogy tűzszünet van érvényben a felek között.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Három nap is bőven elég volt a BUX-nak: ennek örülhetett most rengeteg magyar befektető

Három nap is bőven elég volt a BUX-nak: ennek örülhetett most rengeteg magyar befektető

Emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt - három munkanapos - héten.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two arrested over theft of jewels at Louvre museum in Paris

Two arrested over theft of jewels at Louvre museum in Paris

Four thieves broke into the world's most-visited museum in broad daylight, stealing eight items worth €88m (£76m; $102m).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 26. 20:42
Elhunyt Bocsák Miklós
2025. október 26. 19:53
Csúnyán egymásnak esett Magyar Péter és Toroczkai László 1956 ürügyén
×
×
×
×