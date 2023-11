Orbán Viktor: Bürokratikus terrortámadás indult a szólásszabadság ellen

Jaroslaw Kaczynski, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke a Lengyel Sajtóügynökségnek adott interjújában a többi között arról beszélt, hogy az Európai Parlament felfüggesztette a PiS négy európai parlamenti képviselőjének mentelmi jogát. Orbán Viktor szerint „bürokratikus terrortámadás indult a szólásszabadság ellen” - írja az Index.

A TVP World cikke szerint az eljárás alapja az volt, hogy a négy politikust gyűlöletbeszéddel vádolta meg Rafal Gawel baloldali aktivista, akit Lengyelországban pénzügyi sikkasztásért ítéltek el, és akit jelenleg a rendőrség köröz.

Gawel azzal vádolta a képviselőket, hogy „lengyel földön rasszista bűncselekményeket követtek el”, mert a közösségi médiában továbbították vagy lájkolták a PiS egyik választási kampányposztját a 2018-as helyhatósági választások előtti kampányból. Ez az Európába érkező illegális bevándorlók beáramlásának veszélyeivel foglalkozott. Gawel vádat emelt az ügyben 2021-ben, ami után a varsói bíróság egyik bírója a mentelmi jog felfüggesztését kérelmezte az Európai Parlamentnél.

Gilles Lebreton, az EP jogi bizottságának referense, akinek feladata, hogy véleményt nyilvánítson az ilyen kérelmekről, politikai indíttatásúnak találta a kérelmet, és annak elutasítását javasolta. Kedden azonban a Jogi Bizottság megszavazta az indítványt.

Az ügyre Orbán Viktor az X-en reagált.

A bureaucratic terrorist attack against free speech: the European Parliament lifted the immunity of four PiS MEP’s for speaking out against illegal migration. The beginning of the end… Good morning, Europe!https://t.co/t2HVO687Er