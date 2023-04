Az Ukrajnából Magyarországra érkező összes gabonaszállítmány útját ellenőrzik - a nap hírei

Az Ukrajnából Magyarországra érkező összes gabonaszállítmány útját ellenőrzik és csak a tranzitforgalmú járműveket engedik át az országon – jelentette be az élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár. Nobilis Márton éjjel a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen elmondta: az a cél, hogy a magyar gazdákat megvédjék attól, hogy az ukrán gabona elárassza a mezőgazdaságot és kárt okozzon. Hozzátette: az agrártárca dolgozik azon is, hogy később más ukrán élelmiszerekre is kiterjessze a tilalmat.

Lengyelország és Ukrajna megállapodott az ukrán gabona tranzitjáról - jelentette be a lengyel mezőgazdasági miniszter. Robert Telus közölte: sikerült olyan mechanizmusokat kidolgozni, amelyek alapján egyetlen tonna ukrán gabona sem fog Lengyelországban maradni.

Itthon jelentősen csökken májustól az áram és a gáz ára a vészhelyzeti ellátásban részesülő kisvállalkozások számára. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet a villamosenergia egységárát 59 százalékkal, a gázdíjat 52 százalékkal mérsékli.

Társadalmi egyeztetés indul a kormánytisztviselői bértábla módosításáról. A változást a közszolgálati szakszervezetek kezdeményezték. A tervezet szerint a bértábla az alacsonyabb szintű tisztviselőkre vonatkozna, és nem lenne automatikus. Az emeléshez a kormány az álláshelyek 10 százalékának csökkentésével biztosítaná a forrást.

Nyílt levélben állnak ki a pedagógusok helyzetének javítása mellett tudósok és közéleti személyiségek. A jövő heti tanársztrájk elé időzített dokumentumot Orbán Viktor volt oktatásért felelős minisztere, Réthelyi Miklós is aláírta. A Válasz Online által nyilvánosságra hozott levelet szignálta Ángyán József, Bod Péter Ákos, Csaba László, Jeszenszky Géza és Romsics Ignác is. Az aláírók követelik a közoktatás reformjának újragondolását, a pedagógusok közalkalmazotti státuszának megerősítését, bérük emelését, a sztrájkhoz és a szabad véleménynyilvánításhoz fűződő jogaik tiszteletben tartását.

Csütörtökön és pénteken lesz az általános iskolai beiratkozás a leendő elsősöknek. A Klebelsberg Központ az online beiratkozáshoz már megnyitotta a Kréta-rendszer e-ügyintézési főoldalán a jelentkezési felületet, ahová rögzíteni lehet a személyes adatokat. A jelentkezés emellett Ügyfélkapun keresztül is megtörténhet, a köznevelési feladatok között megtalálható a felület.

A G7 csoport kész az Oroszország elleni szankciók fokozására - derül ki a Japánban tartott találkozójuk után kiadott nyilatkozatból. A hét legfejlettebb ipari ország külügyminiszterei a háromnapos tanácskozáson követelték az orosz erők azonnali, feltétel nélküli kivonását az ukrán területekről. Figyelmeztették Oroszország háborús erőfeszítéseinek külső támogatóit: Iránt kifejezetten felszólították arra, hogy állítsa le az orosz hadsereg támogatását, egyebek között a kamikaze drónok eladását Moszkvának. A nyilatkozat kiemelte azt is, hogy Tajvan békéje a globális biztonság nélkülözhetetlen eleme.

Nem tartja életképes megoldásnak a szakítást Kínával az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Parlament plenáris ülésén úgy fogalmazott: Kína kulcsfontosságú globális erővé vált, ezért Brüsszelnek ki kell dolgoznia egy kockázatmentesítési stratégiát a Kínával tartott együttműködésben. Felhívta a figyelmet arra, hogy Peking katonai gyakorlatokat hajt végre a Dél-kínai-tengeren és emberi jogsértéseket követ el az ujgurok lakta területeken.

Új szintre emelve fejleszti a katonai és haditechnikai együttműködését Peking és Moszkva - jelentette be a kínai védelmi miniszter miután orosz hivatali partnerével tárgyalt. Az orosz védelmi tárca vezetője emlékeztetett rá, hogy a márciusi moszkvai csúcson a két ország elnöke megerősítette, hogy a legmagasabb szintre emelkedett az átfogó partnerség és stratégiai együttműködés.

Előre be nem jelentett látogatást tett Ukrajnában, a Dnyepr csport főhadiszállásán, Herszon megyében az orosz elnök. A Kreml sajtószolgálata szerint Vlagyimir Putyin meghallgatta a csoport parancsnokainak, a légierő tisztjeinek, valamint más magasrangú tisztek jelentéseit. Ez a második ismertté vált eset, hogy Vlagyimir Putyin a háború kitörése óta orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területen járt.

Az ukrán elnök az orosz erők ostromának középpontjában álló egyik kelet-ukrajnai kisvárosba látogatott - közölte az államfő hivatala. A frontvonal közelében Volodimir Zelenszkij az ukrán katonákat magasztalta, kitüntetéseket adott át és egy kórházba is ellátogatott, ahol sebesültekkel találkozott. Az államfő a közelmúltban több alkalommal is meglátogatta katonáit, ami elemzők szerint megerősíti azokat a várakozásokat, hogy az ukránok átfogó ellentámadásra készülnek.