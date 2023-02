Váratlanul Kijevbe vonatozott Joe Biden – a nap hírei

Előre be nem jelentett látogatásra Kijevbe érkezett az amerikai elnök. Joe Biden most jár első alkalommal az orosz invázió kezdete óta Ukrajnában. Az amerikai elnök lengyelországi látogatása előtt érkezett az ukrán fővárosba, ahol bejelentette: Ukrajna további 500 millió dollár értékben kap katonai támogatást az Egyesült Államoktól, amelynek részleteit kedden ismertetik. A csomagban a HIMARS rakétatüzérségi eszközhöz való lőszer is szerepel. Beszélt arról is, hogy Washington hamarosan új szankciókat is bejelent Oroszországgal szemben.

Az ukrán elnök arra számít, hogy még az idén Ukrajna győzelmével zárulhat a háború. Volodimir Zelenszkij gyümölcsözőnek nevezte kijevi tárgyalását amerikai kollégájával. Az ukrán államfő hangsúlyozta: Ukrajna történelmi eredményeket fog elérni az Egyesült Államok és a világ többi részének segítségével. Hozzátette: az agresszornak vállalnia kell a felelősséget, és meg kell térítenie az okozott károkat.

Finnország és Svédország NATO-csatlakozását sürgette Törökországban az amerikai külügyminiszter. Antony Blinken már egyeztetett a török kabinet külügyi tárcavezetőjével Ankarába, de megbeszélést folytat majd Recep Tayyip Erdogan elnökkel is. Az amerikai diplomácia vezetője ugyanakkor török hivatali partnerével az egyeztetés után jelezte: Washington támogatja Finnország és Svédország mielőbbi NATO-csatlakozását, miután szerinte a két ország már elegendő lépést tett ennek érdekében.

A szükséges lőszermennyiség biztosítását, valamint Ukrajnába szállítását nevezte az Európai Unió legfontosabb feladatának a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt. Josep Borrell elmondta: a miniszterek tárgyalnak az unió Oroszországgal szemben bevezetni tervezett 10. szankciós csomagjáról. A főképviselő szerint vízválasztó lenne, ha Kína fegyvereket kezdenek szállítana Oroszországnak.

Újabb, 8-10 milliárd eurós kínai beruházások érkezhetnek Magyarországra – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Kínai Kommunista Párt központi külügyi bizottságának igazgatójával tartott egyeztetésen kulcskérdésnek nevezte, hogy a kínai turisták hova térnek vissza elsőként a járvány okozta lezárások után. A hatóságok eddig mindössze két európai államnak, köztük Magyarországnak adták meg az engedélyt a kínai utazásszervező vállalatok számára a csoportos utak szervezésére.

A vártnál jobban, 76,8-ről 72,9 százalékra javult tavaly az államadósság bruttó hazai termékhez viszonyított aránya - írja a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai alapján a pénzügyminiszter a Facebookon. Varga Mihály szerint Magyarország annak ellenére is képes uniós átlag feletti gazdasági növekedésre és az államadósság csökkentésére, hogy továbbra sem kapta meg a neki járó helyreállítási forrásokat. Hozzátette: folytatódik az egyensúlyi mutatók javítása, a kormány csökkenő államadóssággal és alacsonyabb hiánnyal számol.

Már a minősített fogyasztóbarát termékek adták az új lakásbiztosítási szerződések tizedét tavaly decemberben. Ezek a szerződések így csaknem 1100 milliárd forintnyi ügyfélvagyont védenek. Tavaly április vége óta, lakáshitel felvételekor be kell mutatni az ügyfeleknek a minősített fogyasztóbarát-kalkulátor alkalmazást, valamint a jövő évtől évente egyszer költségmentesen felmondhatók lesznek a lakásbiztosítási szerződések.

A kormánypártok távolléte miatt határozatképtelen volt az Országgyűlés ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülése az akkumulátor-gyárak ügyében. Így csak a napirend előtti felszólalások hangozhattak el. A Fidesz az ülés előtt jelezte: a kérdést a parlament a következő rendes ülésének napirendjére tűzi, ezzel indokolatlanná vált az ülésnap. Az LMP szerint az akkumulátorgyárak alapvetően a magyar energiát, a magyar vízkészletet használják fel. A DK az ilyen beruházások azonnali leállítását követelte. Az MSZP és a Jobbik azt kérte, hogy a nemzetközi nagyvállalatok mellett a hazai munkavállalókat is tekintse stratégiai partnernek a magyar kormány.

Éjjel-nappal működő sebességmérő kamerarendszert építene ki a vasárnap hajnali tragédia után a főpolgármester. Egy autó egy villamosmegállóban gázolt halálra egy 23 éves nőt. Karácsony Gergely a Budapesti Rendőrfőkapitánnyal tartott egyeztetés után arról beszélt: a fővárosi közlekedésbiztonsági stratégiát még a héten társadalmi egyeztetésre bocsátják.

Edward Berger Nyugaton a helyzet változatlan című első világháborús drámája kapta a fődíjak zömét a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia londoni díjkiosztó gáláján. Erich Maria Remarque regényének új filmadaptációja nyerte a legjobb film, nem angol nyelvű film, rendező, forgatókönyv-adaptáció, eredeti filmzene, a hang és a legjobb fényképezés BAFTA-díját.