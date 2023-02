Így tartották titokban Joe Biden kijevi útját az amerikaiak

Hadszíntérre látogatott Joe Biden, amikor hétfőn váratlanul Volodimir Zelenszkij ukrán elnök oldalán mutatkozott Kijevben: ugyan Irakban és Afganisztánban megfordult már az Amerikai Egyesült Államok aktuális vezetője, de erőteljes amerikai katonai védelem mellett.

A Zelenszkij mellett légvédelmi szirénák hangjától kísérve haladó Joe Biden erőteljesebb üzenetet küldött a világnak, mint bármilyen beszéd, amit Lengyelországban mondhatott volna.

"Kockázatos volt, nem hagy kétséget afelől, hogy Joe Biden olyan vezető, aki komolyan veszi az elkötelezettségét" – mondta Kate Bedingfield, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója a látogatással kapcsolatosan a BBC cikke szerint.

Sejtették, mégis meglepő volt

Az újságírók egy ideje már spekuláltak azon, hogy az amerikai elnök lengyelországi látogatásába beleférhet egy ukrajnai kiruccanás is, de ettől még mindenkit meglepett, hogy Joe Biden tényleg megtette. Az eredeti tervek szerint hétfőn este indult volna Biden Varsóba, kétnaposra tervezett útra. Az eredeti programtervben ugyanakkor szerepelt két meglehetősen hosszú szünet is, amellyel kapcsolatosan sokan gondolták, egy ukrajnai látogatás miatt kerültek be a tervekbe.

A Fehér Házban

az újságírók folyamatosan faggatóztak,

de mindig ugyanazt a választ kapták: hogy jelenleg nincs tervben találkozó Zelenszkijjel vagy ukrajnai utazás.

Az újságírók telefonjait elvették

A kijevi látogatásról végül pénteken született döntés – igaz, az előkészítő munkálatok hónapok óta zajlottak. Vasárnap a hivatalos program még mindig hétfő esti indulást jelzett, de a valóságban már vasárnap hajnali negyed ötkor felszállt az elnök különgépe. A fedélzeten segítőinek szűk csapata, testőrök és orvosok kaptak helyet két újságíró mellett. Nekik meg kellett esküdniük arról, hogy titokban tartják az út hírét, telefonjaikat pedig elvették tőlük. Addig nem beszélhettek az útról, míg Biden Kijevbe nem ért.

Oroszországot néhány órával azelőtt informálták az útról, hogy az Air Force One felszállt volna.

A cél az értesítéssel egy esetleges konfliktushelyzet megakadályozása volt.

"Nem fogok belemenni abba, hogy hogyan reagáltak, vagy hogy mit tartalmazott pontosan az üzenet, de megerősíthetem, hogy értesítettük őket" – fogalmazott Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó.

Szimbolikus jelentőségű volt a kijevi látogatás

Az elnök tízórás vonatutat vállalt azért, hogy Kijevbe jusson: választhatta volna azt is, hogy más ukrán városba látogat el, amelyet könnyebben meg tud közelíteni, de ő szimbolikája miatt Kijevet választotta úti céljául.

Az utazás nemcsak Oroszországnak üzenet, hanem haza is: a szavazóknak azt sugallja, az ő Amerikája nem hagyja magára Ukrajnát.

