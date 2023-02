Az idén is 5 milliárd forintot biztosított a szociális tűzifaprogramra a kormány - a nap hírei

Idén már nem fog emelkedni az áram, a gáz és a távhő rezsicsökkentett lakossági ára, valamint a rendszerhasználati díj sem – jelentette be az energiaügyi miniszter. Lantos Csaba az MVM energetikai konferenciájának nyitó előadásában megerősítette, hogy az átlagfogyasztási korlát feletti lakossági piaci ár egyelőre április 30-ig változatlan marad. A miniszter arról is beszélt, hogy a kormány három gázerőművet fog megépíteni 2028-ig, egyet a Mátrai Erőmű mellett, kettőt pedig Tiszaújvárosban.

Továbbra is beruházás- és exportvezérelt lesz a magyar gazdaság növekedése, de a finanszírozási szerkezete megváltozik – jelentette ki a gazdaságfejlesztési miniszter az MVM energetikai konferenciáján. Nagy Márton hangsúlyozta, hogy az uniós pénzek mellett a külföldi működőtőke-beruházásoknak és az állami beruházásösztönzésnek lesz még nagyobb szerepe. A tárcavezető hozzátette: a kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt majd a nemrég elindított 700 milliárd forintos Baross Gábor Újraiparosítási Program jelentős kibővítéséről.

Az idén is 5 milliárd forintot biztosított a szociális tűzifaprogramra a kormány. A tüzelő február 15-ig meg is érkezett a rászorulókhoz - mondta a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. Dukai Miklós tájékoztatása szerint a településeknek március végéig van lehetőségük a támogatás teljes összegének felhasználására. Barnakőszénre több mint 431 millió, keménylombos tűzifára csaknem 4 és fél millió, lágylombos tűzifára több mint 166 millió forint jutott.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete akkor is meghirdeti a sztrájkot a szakképző intézményekben, ha a kijelölt Gazdasági Minisztérium nem lesz hajlandó tárgyalni velük. Nagy Erzsébet az érdekképviselet ügyvivője a Népszavának azt mondta: hamarosan levelet küldenek Nagy Márton tárcavezetőnek, hogy javasoljon időpontot az egyeztetések megkezdésére. A lap úgy tudja, hogy a PDSZ akciója március 16-tól kezdődik a szakképző intézményekben.

9 millió 604 ezer volt Magyarország lakossága tavaly október elsején – derült ki a KSH 2022-es népszámlálási adataiból. Kovács Marcell, a népszámlálás projektvezetője elmondta, hogy a legutóbbi, 2011-es és a 2022-es népszámlálás között a természetes fogyás miatt 464 ezerrel csökkent a lakosság száma, amit mérsékelt a 131 ezres, többségében a környező országokból érkező bevándorlás. A teljes termékenységi arányszám a történelmi mélypontot jelentő 2011-es 1,23-ról 1,5 fölé emelkedett. A kérdőívek feldolgozása jelenleg is zajlik, a 2. negyedévben az előzetes települési adatok, ősztől pedig már a végleges eredmények közzététele várható.

Ösztöndíj programot indít a hátrányos helyzetű diákoknak a Fővárosi Önkormányzat. Azok a fiatalok kaphatnak támogatást, akik tanulmányi, művészeti vagy sport szempontból kiemelkedően teljesítenek az iskolában. A program egyszerre díjazza a diákokat és az őket mentoráló tanárokat is, hiszen a pedagógusok áldozatos munkája segítette hozzá a tanulókat, hogy elérjék a céljaikat.

Új formátumú, bankkártya méretű jegyeket vezetett be a MÁV-START. Ezek a jegyek az eddigieknél kisebbek, gyorsabban nyomtathatók, egységes kinézetűek, és négyzetes, úgynevezett Azték-vonalkód van rajtuk. Ilyenek lettek a bérletek, a különbözeti-, hely és pótjegyek is, ugyanakkor megmarad a régi formátum azoknál, ahol a feltüntetendő információk nem férnének el a bankkártya méreten. A Volánbusz és a MÁV-HÉV jegyei továbbra is az eddigi méretben kerülnek forgalomba.

Több mint 44 ezer embernél diagnosztizáltak influenzaszerű megbetegedést a múlt héten. A vizsgált időszakban összesen több mint fél millió ember fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel. Az influenzaszerű megbetegedéssel diagnosztizáltak 43 százaléka gyerek, 29 százaléka fiatal felnőtt. Budapest, Fejér, Hajdú-Bihar és Heves vármegye kivételével, mindenhol nőtt az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez képest.

Németországban sztrájk miatt leáll több nemzetközi repülőtér pénteken. Az üzemeltetők bejelentései szerint nem indít és fogad utasszállító járatokat az ország legnagyobb repülőtere, a frankfurti, és a müncheni valamint a hamburgi nemzetközi repülőtéren sem, másutt pedig komoly fennakadásokkal, késésekkel, járattörlésekkel kell számolni. A kényszerszünet várhatóan minden érintett reptéren pénteken nulla órától szombat hajnali egy óráig tart. A nem kereskedelmi járatok közlekedhetnek majd, így elindulhatnak a földrengés sújtotta törökországi és szíriai katasztrófaövezet lakóinak szánt segélyszállítmányok.

Bejelentette lemondását a Világbank elnöke. A washingtoni székhelyű pénzintézet tájékoztatása szerint David Malpass 5 éves megbízatásának lejárta előtt június 30-ai hatállyal távozik posztjáról. A 66 éves amerikai közgazdász lemondásának pontos oka még nem ismert.