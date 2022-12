Orbán Viktor: 2023 legfőbb célja, hogy kimaradjunk a háborúból - a nap hírei

Jövőre a gyermeket vállaló nők 30 éves korig kaphatnak adómentességet, erről még ma dönt a kormány – jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor évzáró nemzetközi sajtótájékoztatóján közölte azt is, hogy mindaddig fenntartják a babaváró támogatást, amíg ezt gazdaságilag bírja az ország. A rezsitámogatás mértékén nem terveznek változtatni. A miniszterelnök megerősítette, hogy jövőre és 2024-ben is megkapják a 10 százalékos béremelést a pedagógusok. Hozzátette ugyanakkor, hogy ha az unióval néhány részletkérdésről meg tudnak állapodni, akkor ennél nagyobb emelés is lehet. 2023-ra azt tartja a legfontosabbnak a miniszterelnök, hogy Magyarország kimaradjon az ukrajnai háborúból és az európai recesszióból. Orbán Viktor magyar nemzeti érdeknek nevezte a független és szuverén Ukrajna létezését, de fontosnak tartja a gazdasági kapcsolatok fenntartását Oroszországgal.

A Demokratikus Koalíció árnyékkormánya szerint Orbán Viktor mai sajtótájékoztatója egyértelművé tette, hogy az ország semmilyen fordulatra nem számíthat a kormánytól. Az LMP-s Ungár Péter a miniszterelnök sajtótájékoztatójára úgy reagált: az tökéletes példa volt arra, hogy Magyarországon nem kormányzás, hanem felelősséghárítás zajlik. A Momentum megdöbbentőnek és kétségbeejtőnek tartja, hogy Orbán Viktor egy szót sem ejtett a Magyarországot sújtó gazdasági és megélhetési válságról. A Jobbik szerint az Orbán-kormány miatt volt ez az év a legnehezebb a rendszerváltás óta Magyarországon. (Cikkünk itt olvasható.)

Aláírták a minimálbérmegállapodást. Ennek értelmében január 1-jétől a minimálbér 16 százalékkal, bruttó 232 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 14 százalékkal bruttó 296.400 forintra emelkedik. A megállapodás múlt csütörtökön születetett meg, akkor a foglalkoztatáspolitkáért felelős államtitkár azt mondta: a dokumentumba az is belekerült, hogy 2023-ban nem fog növekedni a szociális hozzájárulási adó mértéke.

Egyeztetésre hívta a köznevelési államtitkár a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét. Az érdekképviselet a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a több mint kétórás tárgyaláson nem történt semmilyen előrelépés a legutóbbi, november eleji egyeztetéshez képest. A PDSZ szerint Maruzsa Zoltán továbbra is az unióból érkező pénzekhez köti a tanárok bérrendezését, az érdekképviselet azonban a megemelkedett élelmiszerárak és rezsi miatt azonnali, 45 százalékos fizetésemelést tart szükségnek.

Az ápolói béremelés nem késlekedhet, kritikus, hogy az év elején megtörténjen – jelentette ki a kórházszövetség elnöke. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház orvosigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta, hogy az ápolók nagyon elkeseredettek, sokan hagyják el a pályát. Beszélt arról is, hogy a kórházak adóssága jelenleg 60 milliárd forint körül van, ennek felét fogja kifizetni idén az állam. Hozzátette: azok az intézmények járnak a legrosszabbul, amelyek többet dolgoztak.

Továbbra is emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. A Nemzeti Népegészségügyi Központ közölte, hogy a vizsgált városok többségében stagnáló tendencia tapasztalható, míg emelkedés Győr, Kaposvár, Salgótarján, Szeged és Zalaegerszeg esetében mérhető. A múlt héten ugyanakkor összesen 5.170 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, nagyjából annyit, mint egy héttel korábban.

Újra szállít üzemanyagot a kiskutaknak a MOL, bár egyelőre csak az igényelt mennyiség negyedét – írja a vg.hu. Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke elmondta: bár a kis töltőállomások kínálata egyelőre nem maximális, nem tud mennyiségi korlátozásokról a kis kutaknál. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára arról beszélt, hogy újraszerveződik a kis kutak behozatala is. Hozzátette: hamarosan megszűnnek a tankolás mennyiségi korlátai a szövetség tagvállalatainak töltőállomásainál.

Bukarestben megkapta az engedélyt a negyedik gyorsforgalmi útkapcsolat létrehozása Magyarország és Románia között. A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint rendkívül fontos döntés született, ugyanis az összeköttetés javítása mindenkinek hasznára válik. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy magyar oldalon az M44-est hosszabbítják Békéscsabától az országhatárig, Romániában pedig a már korábban kijelölt határmetszési ponttól Nagyszalontáig vezető gyorsforgalmi út kapcsolódik majd az Arad-Nagyvárad autópályába.

Az Egyesült Államokba utazott az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkijnek ez lesz első az első külföldi útja az orosz invázió kezdete óta. A tervek szerint Volodimir Zelenszkij beszédet mond a kongresszusban és találkozik az amerikai elnökkel is. Február vége óta összesen 18 és fél milliárd dollár közvetlen katonai támogatást szavazott meg Ukrajna számára az Egyesült Államok törvényhozása. Az ukrán elnök ugyanakkor további segítséget kér.