Budapest környékén, de más régiókban is lassan normalizálódhat az üzemanyag-ellátás – helyzetkép

Bujdos Eszter elmondása szerint azok a kígyózós sorok, amelyek a hét végén, illetve a hétfői és keddi napon voltak tapasztalhatók a töltőállomásokon, egyértelműen megszűntek, viszont bizonyos kutakon még mindig találkozni átmeneti készlethiánnyal, így előfordulhat, hogy csak korlátozások mellett van mód a tankolásra.

Vagyis rövid távon picit normalizálódott a helyzet, de

hogy az üzemanyaghiányos állapot teljesen megszűnjön, az a következő egy-másfél hónap hozománya lesz,

ennyi idő biztosan kell ahhoz, hogy az import visszaépüljön Magyarországra – tette hozzá a Holtankoljak.hu ügyvezetője, aki szerint a probléma megoldódásához elengedhetetlen az is, hogy a Mol százhalombattai finomítója ne csak félgőzzel, hanem százszázalékosan üzemeljen, ami az ígéretek alapján az év végére várható.

Az esetleges regionális különbségeket illetően kifejtette: bár a 480 forintos hatósági áras üzemanyagok kivezetésével a pánikszerű vásárlás megszűnt,

a kelet-magyarországi régiókba nehezebben jut el az üzemanyag,

így az mondható, hogy az ellátási lefedettség rosszabb, mint nyugaton, ráadásul a vidéki kis benzinkutak esetében továbbra is bizonytalan, hogy mikor juthatnak üzemanyaghoz. Pécs környéke vagy Budapest agglomerációja is említhető, ahol szintén heteket vehet igénybe a leürülés pótlása – tette hozzá.

Ami az eltérő üzemanyagárakat illeti, Bujdos Eszter teljesen normális állapotnak nevezete, hogy a kutak ismét maguk határozhatnak a kérdésben, és hogy ismét a kereslet-kínálat elve alapján működhet a piac, ahogyan tizenhárom hónappal, az ársapka bevezetését megelőzően is. Arra is kitért, azzal, hogy eltörölték az ársapkát, viszont a jövedéki adót rögtön visszaépítették, ráadásul péntektől a Mol nagykereskedelmi árcsökkenést vezet be, nem beszélve a különadókról, a költségszerkezet a kisker- és nagyker oldalon a következő napokban még változhat, így várhatóan csak a jövő hét folyamán alakulhatnak ki a hosszú távú piaci árak.

A Holtankoljak.hu ügyvezetője szerint jelenleg senki sem engedheti meg magának igazán, hogy brutális árcsökkenést vezessen be annak érdekében, hogy forgalmat szerezzen vissza, miután tavaly november óta jelentősen megváltoztak a piaci körülmények, gondolva akár a megemelkedett rezsiköltségekre. Vagyis most a kutak elsősorban nem a kiesett hasznuk pótlására törekednek.

Bujdos Eszter arra számít, hogy ismét az autópályák menti töltőállomásokon lehet majd legdrágábban tankolni,

míg mondjuk az automata töltőállomásokon kedvezőbben juthatunk majd üzemanyaghoz.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd