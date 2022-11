Újraindult a Barátság olajvezeték - percről percre

Gulyás Gergely: a családoknak akartunk segíteni, mérsékelte is az inflációt. A céges autóknál meg is szűnt, de nehéz kivezetni egy ilyen intézkedést.

Szentkirályi Alexandra: eddig 984 591 fő érkezett eddig Ukrajnából a háborús helyzet elől. A legutóbbi hétről még nincsenek számok, amint lesznek tájékoztatás is lesz. Gulyás Gergely: az ukrán áramellátás 80 százaléka károsodott.

Gulyás Gergely: a vizsgálat végét meg kell várni. NATO-nagyköveti egyeztetés van, ott lehetőség van mindenkivel eszmét cserélni. Lengyelországi látogatás most nem indokolt.

Gulyás Gergely: nem, ez nem méltányos. De az önkormányzatok autonómok. Hathavi jutalomról van szó, de ez nem helyes. Nem is értem, hogyan merülhet fel.

Gulyás Gergely: a déli olajvételezés lehetőségeit már nagyrészt megteremtettük. Tengeri úton tankerekkel, Horvátországon keresztül is jöhetne olaj.

Gulyás Gergely: a kormányfő a lengyel eseményre reagálva összehívta a védelmi tanácsot és beszélt a NATO főtitkárával, támogatásáról biztosította Lengyelországot. Várjuk a vizsgálat eredményét, de ukrán rakéta csapódhatott be a rendelkezésre álló adatok alapján. Minél előbbi béke kell, tárgyalások és hosszútávú megoldás, amely tiszteletben tartja Ukrajna területi szuverenitását és békét biztosít.

2022.11.16. 15:07

A háborúról - Barátság

Gulyás Gergely: megszokhattuk, hogy február 24. óta ez a téma, ma különösen is indokolt. Már tegnap is érkeztek olyan hírek, amelyek rendkívülinek minősülnek. Tegnap késő délután kaptunk értesítést a Moltól, hogy leállt a Barátság kőolajvezeték, a leállás átmeneti volt. Ha nem így lett volna, akkor is lett volna elég olaj. A jó hírt Szijjártó Péter már bejelentette, újraindult az olaj a vezetéken, az áramellátást kellett hozzá biztosítani.