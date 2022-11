Orbán Viktor a Twitteren üzent a lengyeleknek

„Nyugodtan és minden részletre kiterjedően kell kivizsgálnunk a przewodowi robbanásokat. Egy dolog biztos: Magyarország határozottan kiáll Lengyelország mellett. Tegnap jeleztem Mateusz Morawieczki kormányfőnek, hogy mindenben támogatom” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Twitteren szerda délelőtt.

We need a calm and thorough investigation regarding the explosions in #Przewodow. One thing is for sure: Hungary stands firmly by Poland. I expressed my full support to Prime Minister @MorawieckiM yesterday evening. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 16, 2022