Elsüllyedt egy orosz teherhajó a Földközi-tengeren

Az Ursa Major nevű teherhajó 16 fős legénységgel a fedélzetén, mindannyian orosz állampolgárok, "a gépházában történt robbanást követően süllyedt el" - derült ki a közleményből.

Tizennégy tengerészt kimentettek és a spanyolországi Cartagena kikötőjébe szállítottak, "ketten eltűntek" - írták a dokumentumban.

Az orosz védelmi minisztériumtól függő, de polgári szállítási és logisztikai szolgáltatásokat is nyújtó Oboronlogisztyika vállalat szerint az Ursa Major teherhajó az orosz távol-keleti Vlagyivosztokba felé tartott, és kikötői darukat és jégtörők számára készült fedélzeteket szállított.

Russian ship Ursa Major, typically accompanied by the Russian navy and known to transport military equipment sank following a reported explosion in the engine room in the Mediterranean Sea.

