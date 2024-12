A NASA űrszondája minden korábbinál jobban megközelítette a Napot

A 2018 augusztusában útnak indított Parker feladata, hogy elmélyítse a Földhöz legközelebb található csillagról alkotott tudományos ismereteket, hogy ezek segítségével megfejthetők legyenek a földi távközlést is befolyásolni képes napviharok.

A szonda a tervek szerint kedden közép-európai idő szerint 12 óra 53 perckor haladt el rekordközelségnek számító 6,2 millió kilométernyire a Nap felszínétől. A kutatóknak azonban péntekig várniuk kell, hogy megérkezzen a jel a szondáról, ugyanis a Naphoz való közeledése során elveszítették vele a kapcsolatot.

"Ez az egyik példája a NASA vakmerő küldetéseinek, amelyekkel olyasmit valósít meg, ami eddig senkinek sem sikerült, hogy választ kapjon a világegyetem régóta megválaszolatlan kérdéseire" - írta közleményében Arik Posner, a Parker Solar Probe program tudományos munkatársa.

"Eddig egyetlen ember készítette tárgy sem hatolt ilyen közel egy csillaghoz, így a Parker valóban feltáratlan területről gyűjtött adatokkal tér majd vissza" - írta egy NASA-blogban Nick Pinkine, a Johns Hopkins egyetem Alkalmazott Fizikai Laboratóriumánál működő program műveleti igazgatója.

A Naphoz közelítve a szonda mintegy 690 ezer kilométer/órás sebességgel haladt, gyorsabban, mint bármely más, ember alkotta tárgy, ilyen sebességgel a Washington-Tokió távolságot nem egészen egy perc alatt lehetne megtenni.

A vizsgálódás közben a szonda hőpajzsa szélsőséges - 870-930 Celsius-fokos - hőmérsékletnek van kitéve - és kibír akár 1400 fokot is - , de a belső műszerek szobahőmérséklethez közeli - mintegy 29 Celsius-fokos - hőmérsékleten működnek, miközben a szonda a Nap legkülsőbb légkörét, az úgynevezett napkoronát tanulmányozza.

A Parker egyik célja annak megértése, miért forróbb 200 Celsius-fokkal ez az övezete a Napnak, mint maga a csillag felszíne.

