Moszkva dicséri Washington higgadtságát

A BBC idézte Dmitrij Peszkovot, aki figyelemre méltónak és a profinak nevezte amerikai elnök reakcióját. Joe Biden korábban azt mondta, nem tartja valószínűnek, hogy orosz támadás történt volna.

A Kreml szóvivője ugyanakkor bírálta Lengyelországot, és egy sor más államot, amiért azok - szerinte - hisztérikusan reagáltak a történtekre.

Ugyancsak a BBC számolt be arról, a moszkvai védelmi minisztérium képviselője is kizárta, hogy az oroszoknak közük lenne a lengyelországi balesethez. Igor Konasenkov tábornok azt mondta: még az Ukrajnát ért legutóbbi orosz légitámadások is legalább 35 kilométerre voltak a lengyel határtól. A tábornok "a helyzet eszkalálását szolgáló, szándékos provokációnak" minősítette azt, hogy az oroszokat vádolják a lengyel falut ért támadással.

Nyitókép: MTI/EPA/Pool/Samil Zumatov