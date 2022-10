Van egy jó hírünk, végre olcsóbb lesz egy gyümölcs

A fiatal és öntözőberendezéssel ellátott almaültetvények jól vészelték át az aszályos periódust. Ez amiatt jó hír, mert ezek termelik a magyar étkezési almák majdnem száz százalékát. Ugyanakkor az idősebb kertekben nagyon alacsony az idei termésátlag, ami elsősorban az ipari feldolgozókat érinti rosszul – mondta az InfoRádiónak Takács Ferenc, a FruitVeB alelnöke.

Ezért az idei aszály valódi károsultjai azok az ipari feldolgozóüzemek, amelyeknek nem lesz elegendő alapanyaguk a kapacitásuk kihasználására. A magyar almatermés hatvan százaléka évtizedeken át ipari célra hasznosult, a savanykás sűrítmény ugyanis igazi kuriózumnak számított a világpiacon. A régi ültetvények felszámolásával viszont ez mostanra megváltozott – emelte ki Takács Ferenc.

Szerinte a magyar termelők is a minőségű almatermesztés felé fordultak, és egyre csökken az ipari alma mennyisége. A magyar alma minősége semmivel sem rosszabb Olaszország, Ausztria és Németország terményeinél, de külföldön mégsem tud versenyképes lenni – tette hozzá a FruitVeB alelnöke. Mennyiségileg ugyanis nem termelünk annyit, hogy a nagy piacokra 12 hónapon keresztül azonos minőségben exportáljunk.

KAPCSOLÓDÓ Kiderült, milyen lesz az idei almaév Minden idők egyik leggyengébb almatermése várható az idén a szárazság és a hőség miatt Magyarországon - közölte...

Lengyelország a kontinens legnagyobb almatermesztője, de a kelet felé irányuló exportjuk a világhelyzet miatt most korlátozott. Takács Ferenc szerint emiatt a felesleges termény nagy része Európában fog landolni, ami várhatóan a hazai árakat is lenyomja majd. "A lengyel alma is meg fog jelenni a magyarországi polcokon.

Arra kell ösztönöznünk a fogyasztókat, hogy elsőként a magyar almához nyúljanak,

hiszen ez legalább olyan jó minőségű, ha nem jobb, zamatosabb és finomabb" – mondta.

A magyarok fejenként átlagosan évi 12 kilogramm almát esznek, ami nem számít soknak. Ugyanakkor a FruitVeB alelnöke szerint valamiféle javulás már látható. A főzőműsoroknak és trendeknek köszönhetően egyre népszerűbb az egészséges életmód, ezért a zöldség-gyümölcsfogyasztás emelkedik. Viszont azt is látni, hogy a zöldség egyre nagyobb teret szakít magának, és a gyümölcs visszaszorul. A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet éppen azon dolgozik, hogy a gyümölcsöt népszerűbbé tegyék, és növeljék az almafogyasztást – tette hozzá Takács Ferenc, a FruitVeB alelnöke.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos