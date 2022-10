MTVA: Hadházy Ákos újra támadni készül, a köztévé előtt fog sátrazni

Hadházy Ákos ismét támadni készül, a következő két hétben sátrat akar verni a magyar közmédia gyártóbázisa elé – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája.

Még élénken él a magyar polgárok emlékezetében az a nyomásgyakorlás, amelyet baloldali képviselők kíséreltek meg 2018 decemberében, amikor "minősíthetetlen hangnemben, a törvények előírásainak teljes figyelmen kívül hagyásával, a közmédia munkatársainak fenyegetésével, becsmérlésével próbáltak meg érvényt szerezni saját pártjaik elképzeléseinek". A közmédia akkor sikeresen védte meg a szerkesztői szabadságot, a sajtó függetlenségét – áll a közleményben.

KAPCSOLÓDÓ Hadházy Ákos esküjéről szólhat a hétfői nap a Parlamentben Hétfőn ismét plenáris ülést tart az Országgyűlés, amelyen egy majdnem fél éve esedékes képviselői eskütétel...

Most – folytatták – Hadházy Ákos ismét támadni készül, amikor a következő két hétben sátrat kíván verni a magyar közmédia gyártóbázisa elé. Ismerve Hadházy Ákos eddigi tevékenységét, joggal feltételezhető, hogy ismételten a törvények megkerülésével, akár erőszakos úton is kísérletet tesz a gyártóbázisra történő behatolásra – fogalmaztak. Várhatóan ismételten hazugságokat fog terjeszteni, elfogultsággal vádolva a közmédiát, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a 2022. április 3-ai választásoktól 2022. augusztus 31-éig 2700 alkalommal kaptak meghívást a baloldali és más ellenzéki pártok képviselői a közmédia adásaiba – közölték. Ezekből összesen 67 alkalommal fogadták el a meghívást, 2546 esetben nem is válaszoltak a megkeresésre – tették hozzá.

"A közmédia továbbra sem enged semmiféle politikai nyomásgyakorlásnak, kitart az Alaptörvény, a médiatörvény, és a sajtó működését szabályozó valamennyi jogszabály betartása mellett" – áll a közleményben.

A Facebookon igen aktív Hadházy Ákos közösségi oldalán cikkünk írásakor nincs annak nyoma, hogy sátrat verne a képviselő az MTVA-nál.

A legfrissebb tartalom ott az eskütételről, illetve arról szól, hogyan kíván politizálni. Erről videót tett közzé az ellenzéki politikus:

Hadházy Ákos alternatív esküszöveget is publikált, ebben sem esik szó a sátrazásról.

(Nyitóképünkön a közmédia Kunigunda úti székháza előtt tartott demonstráció résztvevői 2020. október 23-án. A tüntetést Hadházy Ákos, Szél Bernadett és Szabó Szabolcs független országgyűlési képviselő szervezte.)

Nyitókép: MTI/Mónus Márton