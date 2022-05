Már a tervekben sem szerepel a 3-as metró utólagos klimatizálása

A Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) idei, 26 milliárdos veszteséget tartalmazó üzleti terve már nem „feltételez” az M3-as metrók klimatizáláshoz kapcsolódó hitellehívást – szúrta ki a Népszava.

A lap a többi között felidézi, hogy Karácsony Gergely főpolgármester még jelöltként tett ígéretet a kocsik utólagos klimatizálására. Csakhogy kiderült, ehhez az orosz gyártó, a Metrovagonmas hozzájárulására lenne szükség, máskülönben elvész a garancia. Ennek jelentősége mostanra jelentősen csökkent, mivel a szerelvényekre adott az általános jótállás már lejárt, a szállítói szerződésnek ma már csak a kocsiszekrényekre vonatkozó garanciális része él. Az orosz–ukrán háború miatt azonban ezeket a garanciális munkákat is felfüggesztette a gyártó, és aligha folytatják a teljesítést, ha a BKV lehívja az összes bankgaranciát – jegyezik meg.

Márpedig a főváros közlekedési cége megkezdte ezek lehívását: március végéig 1,698 millió euró értékben. Májusban lejár újabb 13 darab 3,68 millió euró értékben. A szállítói szerződés összesen 41 darab 10,96 millió eurós bankgaranciát tartalmaz. Bolla Tibor március végi tájékoztatóján nem tagadta, hogy a teljes összeg lehívása sem fedezné a korábban jelzett garanciális hibák javításának költségét.

A Népszava emlékeztet, hogy a BKV tavaly májusban feltételes közbeszerzési tendert írt ki, amelyre három ajánlat érkezett. Az egyiket érvénytelenítették, de szerződést végül egyikkel sem kötöttek a cég nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel.

Felmerült, hogy az orosz gyártó ellen indított perben követelt kötbér összegéből fedezik az utólagos klimatizálás költségét. A lap szerint elég is lenne rá, hiszen a BKV követelése a kamatokkal együtt már az év elején meghaladta a 12 milliárdot, míg a költségeket előzetesen 6-10 milliárdra becsülték. Bár az infláció, a nyersanyaghiány és a többi árfelhajtó tényező hatására ennél most már bizonyosan több kerülne. Ráadásul a per elakadt, lévén az oroszok még át sem vették a periratokat.

Maradt a hitelfelvétel – fogalmaz a lap. A 9,6 milliárd forint + 20 százalékos opció összegű beruházási hitel lehívása azonban a többi kölcsönszerződéshez hasonlatosan a kormány jóváhagyásához kötött.

