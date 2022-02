Évet értékel Orbán Viktor - élőben az Infostarton és az InfoRádióban

Orbán Viktor a Várkert Bazárban áll a közönség és az ország elé 15 óra után, hogy értékelje az elmúlt egy évet. Az eseménynek külön súlyt ad, hogy választási év van és éppen szombaton kezdődött az 50 napos kampányidőszak. Az országgyűlési választásokkal egyidőben, április 3-án a kormány által kezdeményezett népszavazásra is sor kerül a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos kérdésekben.

Tartson velünk ezúttal is: az Infostarton frissülő cikkben számolunk majd be az elhangzottakról, az évértékelőt az InfoRádió is élőben közvetíti (link az élő adáshoz).

A választási kampány, valamint a parlamenti ülésszak közeledtével február 16-án és 17-én pedig Balatonfüreden kihelyezett frakcióülést tart a Fidesz–KDNP.

