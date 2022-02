"Pocsék év volt" - Gyurcsány Ferenc évértékelője

"Egy pohár víz és egy párszavas jegyzet" társaságában tarotta meg 18. - a járványhelyzet miatt idén újra online - évértékelőjét Gyurcsány Ferenc mint korábbi kormányfő és mint a Demokratikus Koalíció elnöke.

“Amikor Isten a teremtés első napján szétválasztotta a világosságot és a sötétséget, akkor azt hiszem, nem az ELIOS Zrt-re és a miniszterelnök vejére gondolt.

Hogy miért mondom ezt? Nézd végig az évértékelőmet és kiderül:)”

- ezt a szöveget pedig az online közvetítés előtt percekkel tette közzé Gyurcsány Ferenc, amelyet a helyszínen 20-30 kollégája követhetett csak.

"Az évértékelő furcsa műfaj, mert a politikustól évértékelést is várnak, de nem csak azt" - kezdte szónoklatát. "Ha sommásan fogalmaznék, azt kell mondanom, pocsék év volt a tavalyi. Persze lehetne árnyaltabban is fogalmazni. A közéletben részt vevő emberként pocsék év volt, a magánéletben pedig persze, hogy voltak örömök is" - fejtegette.

A kritikák hosszú sorába nem akart belemenni, inkább elmondta, miben látja a problémát most Magyarországon.

"A legnagyobb különbség kormány és ellenzéke között, hogy mi a viszonyítási pont: Moszkva, Berlin, Ankara, Párizs? Ebből fakadóan más és más a jövőkép az országban. A másik dilemma, hogy kié a hatalom. A népé vagy a kormányé? Harmadsorban: vajon tolvaj-e ez az állam és ez a kormány? Mi hajlunk arra, hogy azt mondjuk, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nem, ez csak egy módszer, egy ideológia. Ebben a három kérdésben szerintem egyébként az európai országok fő politikai irányzatai egyetértenek, és az ellenzék egésze is. Vannak egyéb kérdések, amelyeket lehet különböző szemüvegeken keresztül nézni" - folytatta.

Ezt követően kritizálta a lélegeztetgép-beszerzést, "barbárnak és felelőtlennek" nevezve a kormányt, amely "nem vigyáz ránk, hanem ők a baj igazi forrásai".

Szerinte hosszú hagyománya van az önkény elfogadásának Magyarországon, "lassan polgárosodik Magyarország".

"Válás" a kormánytól

12 év után szerinte érthető, hogy sokaknak elegük van a kormányból, "még egy hatalmas szerelem is válással végződik, az átlag ebből 14 év" - vont párhuzamot.

Cikkünk frissül.

Nyitókép: Illyés Tibor