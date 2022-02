"Magyarországra a vírus és a baloldal is rátámadt" - Orbán Viktor évértékelője

Egy nappal Gyurcsány Ferenc volt kormányfő után Orbán Viktor miniszterelnök is megtartotta évértékelő beszédét szombat délután a Várkert bazárban.

A Fidesz elnökét megelőzően a helyszínen megjelenteket Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány új elnök-főigazgatója köszöntötte.

"Komoly dolgokról kell ma beszélnünk, elvégre 50 nappal vagyunk a választás előtt" - kezdte beszédét Orbán Viktor "16 ellenzékben és 16 kormányon töltött év után, 5 gyerekkel és 5 unokával a háta mögött".

Szerinte

a baloldaltól megtudhattuk, hogy "gombák vagyunk, a sötétben élünk s trágyát etetnek velünk, reggeltől részegek vagyunk, melegből is vannak a Fideszben, zsidók is, de nem túl sokan, aberráltak vagyunk, és egy keresztrejtvényt sem tudunk megfejteni"

- ecsetelte.

Úgy véli, vérig sérteni az embereket egy "új stratégia lehet" a baloldalon, belegyalogolni mindenkibe, sértegetni a nőket, lenézni a fogyatékosokat, de az is lehet, hogy világszabadalom.

"Horn Gyula forog a sírjában, Medgyessy Péter nem győz félrenézni, a régi SZDSZ-esek pedig a cipőjük orrát nézegetik" - elemezte az ellenzék állapotát, amely szerint a 2010 előtti kormány térne vissza "egy gombaszakértővel" az élén.

"Előre és hátra"

Aztán arról kezdett beszélni, mi az előre és mi a hátra.

Köszönetet mondott elsősorban a járványhelyzetben helyt állóknak.

"Egy ilyen semmiből lecsapó világjárvány egyfajta stresszteszt, nyomáspróba. Önök is láthatták, a magyar állam derekasan állta a sarat, a parlament végig ülésezett, megadta a kormánynak a sikeres védekezéshez szükséges eszközöket, ellenőrzés alatt is tartotta a helyzetet. Az ország cselekvőképessége egy pillanatig sem forgott veszélyben" - elemzett Orbán Viktor; miközben Európában "kormányok estek szét".

Az emberek többsége szerint

Magyarország jól védekezett, miközben Magyarországra nem csak a vírus, de a baloldal is rátámadt,

ezt megítélni a nép április 3-án fogja, de lesz egy másik ítélet is "Isten rendelése szerint".

"Matolcsy-Varga-recept"

Ezt követően gazdasági számokról beszélt, export tekintetében a legjobb harminc környékén járunk egy főre jutó arányban is, és büszke arra is, hogy a bank- és médiaszektorban is magyar többség van már.

"Folytattuk, sőt felturbóztuk a magyar tőke külföldi befektetéseit" - folytatta. Emlékeztetett, cél, hogy legalább annyi profitot hozzanak haza magyar cégek külföldről (Mol, OTP...), amennyit a külföldi vállalatok innen kivisznek.

A családoknál sem kellett "behúzni a kéziféket":

szja-visszatérítés

25 év alattiak adómentessége

13. havi nyugdíj visszaadása

- "török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja" - fordította le a kormány intézkedéseit Orbán Viktor. "Nem a fékre léptünk, nem húzódtunk félre, hanem a kanyarban is bátran előztünk" - írta le a "Varga-Matolcsy-receptet".

Emlékeztetett, a baloldal nem szavazta meg

a hitelmoratóriumot

az adócsökkentéseket

a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt

a 25 év alattiak adómentességét,

ezért "remélem, az emberek sem szavazzák meg őket" - tette hozzá Orbán Viktor, aki szerint "a fizetős egészségügyért" az emberek adhatják oda a számlát a baloldalnak.

Jövő

"Ami a jövő kérdéseit illeti,

lesz-e háború, lesz-e pénz, lesz-e járvány, lesz-e migrációs hullám?"

- tette fel a kérdést.

Elsőként a háború lehetőségéről beszélt: "a nagyfiúk ott vannak a Balkánon" - utalt arra, hogy a közelben vannak már az orosz, a nyugati és a török érdekeltségek is.

"Miután Magyarország érdeke a béke, szóba sem jöhet a szankció, a büntető politika vagy bármilyen kioktatás" - szögezte le Orbán Viktor.

Sürgetőnek nevezte Ukrajna és Oroszország konfliktusának megoldását, "ezt nem csak a humánum, hanem a magyar érdekek is mondatják velünk".

Kilátásba helyezte, hogy háború esetén milliószám indulnának útnak Magyarország felé Ukrajnából emberek, ami alapjaiban rajzolná újra Magyarország helyzetét.

"Nyílt lapokkal játszunk, soha nem vetettük véka alá, hogy a brüsszeli politikát elhibázottnak, az orosz szankciókat zsákutcának tartjuk"

- nyomatékosította.

Belátta ugyanakkor, hogy az EU Kína-barát politikájára Magyarország nem tud hatással lenni, ezért új kapcsolatokat építettek ki kelet felé.

"A háború ha hideg, ha forró, csak súlyos veszteséget hozott Magyarországnak, érthető, ha nem akarunk ugyanebbe a folyóba belelépni, ezért léptem békemisszióra" - utalt közelmúltbeli moszkvai útjára a kormányfő.

Ukrajna területi épségét közvetlen nemzeti érdeknek tartja, de ugyanígy azt is, hogy

az EU hadserege legalább olyan erős legyen, mint az orosz. "A hadiipart még össze kell kapcsolni a gazdasággal és az egyetemekkel, és kellenek a fiatalok, aki ha kell, készek megvédeni a hazát"

- tette hozzá.

Szerinte nincs olyan NATO-szövetséges, aki "helyettünk védené meg a hazánkat. Clint Eastwoodtól tudjuk, hogy ha fegyver van a közelünkben, jobb, ha a mi kezünkben van."

Ezután a "lesz-e pénz?" kérdésről beszélt.

"Ma sok ezer milliárdnyi fejlesztés fut, a szegénység mértéke csökken, a középosztály pedig erősödik" - állapította meg. Ígérete szerint a vidékfejlesztésre háromszor annyit költenek mostantól, mint eddig.

Ehhez azonban szükség volt ahhoz, hogy "ne nézzék tétlenül az árak vágtatását", jött is a "négy stop" politikája:

rezsistop

üzemanyagárstop

élelmiszerárstop

kamatstop.

Cikkünk frissül.

Nyitókép: YouTube/Orbán Viktor