Nagy felújítás kezdődik Újpalotán

Ha a közbeszerzési eljárás eredményesen zárul, illetve "a becsült költség alapján rendelkezésre álló forrásnak megfelelő nyertes árajánlat esetén" jövő év elején írhatják alá a vállalkozói szerződést, a kivitelezés pedig tavasszal kezdődhet - tették hozzá.

A munkák során többek között megújul az útpályaszerkezet az Erdőkerülő utcában. A Zsókavár utcában is felújítják a burkolatot, a Szentmihályi út csaknem 200 méteres szakaszán pedig kicserélik a kopóréteget.

A 69-es villamos Fő téri megállóhelyét akadálymentesítik, ennek köszönhetően a járat utasai könnyebben le tudnak szállni a járművekről, a hétvégente közlekedő alacsonypadlós villamosokról pedig a kerekesszékkel és babakocsival közlekedők akadálymentesen fel- és leszállhatnak a peronoknál - írták.

Három új gyalogátkelőhelyet is kialakítanak, korszerűsítik a közvilágítást, több helyen felújítják a járdákat, illetve figyelmeztető és tájékoztató burkolattal biztosítják az akadálymentes és biztonságos közlekedést. Zöldebb is lesz a környezet, mivel fákat, valamint csaknem 6500 cserjét is ültetnek - olvasható a közleményben.

Nyitókép: BKK / Doma Szabolcs