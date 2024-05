A Budapesti Metropolitan Egyetem összefogott az Arizonai Állami Egyetemmel

A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) első és egyetlen magyar egyetemként írt alá hosszútávú partnerségi megállapodást ma az Arizona State University-vel (ASU), amely a Center for World University Rankings 2023-2024 szerint a világ legjobb egyetemeinek 1 százalékába tartozik. Ez a partnerség új lehetőségeket biztosít a METU-n tanuló magyar és külföldi hallgatók számára, és a magyar felsőoktatás nemzetközivé válásának következő lépcsőfoka lehet. A megállapodás alapján a csütörtöki naptól a METU jogosult használni a logója részeként a „powered by Arizona State University” megnevezést.

Az ASU partnerség már az idei évtől innovációkat kínál a METU hallgatóinak annak érdekében, hogy sikeresen építhessék karrierjüket a leginkább keresett szakmákban, mindemellett nemzetközi szinten is lehetőséget biztosítva az online tapasztalatszerzésre, nemzetközi kapcsolatokra, munkáltatói programokra, tanúsítványokra és mesterkurzusokra. A jövőben a METU diákjai számos, ASU által fejlesztett angol nyelvi képzéséhez és a tanulmányokra való felkészítő tananyaghoz is hozzáférhetnek, például a hallgatóknak lehetőségük lesz részt venni a What Is Innovation? című 10 órás kurzuson, amely az ASU School for the Future of Innovation in Society szervezésében az innováció alapjait vizsgálja. Ezentúl arra is lehetőséget kapnak majd, hogy a képzések között a jövőben kialakított útvonalakon át az Arizona State University-n is diplomát szerezzenek.

„Az Arizona State University alapvetően hisz abban, hogy az egyetemi képzésnek mind tudományos szempontból kiválónak, mind pedig minden arra alkalmas hallgató számára elérhetőnek kell lennie - nyilatkozta Nancy Gonzales, az Arizona State University ügyvezető alelnöke és rektora. „Ez a fő alapelv inspirál bennünket arra, hogy az ASU-Cintana Szövetségen keresztül olyan intézményekkel kössünk partnerséget, mint a Budapesti Metropolitan Egyetem. A METU osztozik a globálisan sokszínű hallgatói közösség képzésére irányuló törekvéseinkben, és olyan képzési területeken nyújt kiemelkedő teljesítményt, amelyek a hallgatókat a keresett szakmákra készítik fel. E partnerség révén a METU hallgatói olyan tudományos tapasztalatokhoz és kurzusokhoz juthatnak, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy az ASU-t a Global Employability University Ranking & Survey a közelmúltban a legjobb globális egyetemek közé sorolta a diplomás foglalkoztathatóság terén.”

A magyar felsőoktatásban mind belföldi, mind nemzetközi hallgatói részről növekvő igény tapasztalható a legújabb digitális tudás iránt, különösen a mesterséges intelligencia felhasználása területén és emellett más üzleti, számítástechnikai, egészségügyi képzésekre, amelyeket a METU – hosszútávú terveinek megfelelően – az ASU-val közösen fejlesztve kíván indítani.

"Nagy pillanat ez számunkra. Az Arizona State University-vel való partnerségünk lehetővé teszi oktatóink és hallgatóink számára, hogy a lokális tudásunkat a világ legjobb 1%-ában lévő egyetem globális tudásanyagával emeljük nemzetközileg is elismert színvonalú oktatási anyaggá. Ez a tudás alapszakos és mesterszakos hallgatóink számára egyaránt elérhető lesz szeptembertől, kiváló lehetőségeket kínálva

számukra a hazai és nemzetközi karrierfejlesztésre, miközben az Egyesült Államok leginnovatívabb egyetemének módszereivel sajátítják el a naprakész tananyagot. A Budapesti Metropolitan Egyetem myBRAND módszertana az ASU által kínált felsőoktatás révén komoly értéket fog jelenteni hallgatóink karrierje és a magyarországi és nemzetközi munkáltatók számára egyaránt" – nyilatkozta Wenczel Richárd, a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök-vezérigazgatója.

Az ASU-t az Egyesült Államok leginnovatívabb egyetemének választotta az utóbbi kilenc egymást követő évben az U.S. News & World Report 2016-2024. (https://www.asu.edu/) Az Arizona State University-nek jelenleg 160 000 hallgatója van a kampuszain és online. Otthona öt Nobel-díjasnak és tíz Pulitzer-díjasnak.

„A METU-val való átfogó partnerségünk különösen fontos az Arizona State University számára, hiszen törekszünk arra, hogy hatásunkat egész Közép-Európára kiterjesszük. A magyar piac kiváló helyzetben van ahhoz, hogy kielégítse a felsőoktatás iránti keresletet, felkarolva az interdiszciplináris oktatást és a technológia új vívmányait, hogy tovább nemzetköziesítse kultúráját és munkaerejét. Új METU-s partnereinkkel alig várjuk, hogy kiváló minőségű oktatást nyújthassunk annak a több ezer diáknak és aktív szakembernek, akik Magyarország jövőjét építik” - mondta Julia Rosen, az Arizona State University globális akadémiai kezdeményezésekért felelős alelnöke.