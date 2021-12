Kamatstop lép életbe januártól - a nap hírei

Október végi szinten rögzíti a lakossági jelzáloghitelek kamatait a kormány – jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videóban azt mondta, hogy a kormányülésen született döntés értelmében az intézkedés januárban lép hatályba, és az első félév végéig tart. Hozzátette: a februári törlesztőrészlet így alacsonyabb lesz, mint a korábbiak voltak. A Portfolio.hu úgy számol, hogy átlagosan egy háztartásnál havi 11 ezer forint megtakarítást jelenthet az intézkedés.

Újabb 755 milliárd forint értékű beruházás elhalasztásáról döntött a kormány. A Pénzügyminisztérium közleményéből az nem derül ki, milyen beruházásokról van szó, csak annyit írtak, hogy közbeszerzéseket, tervezéseket és kivitelezést halasztanak el, amivel tehermentesítik 2022-es költségvetést. A kormány már december elején is döntött 350 milliárd forintnyi beruházás elhalasztásáról. Közleményében a Pénzügyminisztérium most azt hangsúlyozza, hogy a magyar gazdaság újraindítása sikeres, teljesítményét már kisebb mértékben szükséges állami beruházásokon keresztül is ösztönözni.

December 31-én távozik a kormányból Novák Katalin, miután a Fidesz köztársasági elnöknek jelölte őt. A politikus Facebook-oldalán közzétett rövid posztban közölte: a mai volt az utolsó kormányülése, az év végével lemond a családokért felelős tárca nélküli miniszteri posztról. Orbán Viktor miniszterelnök a keddi kormányinfón jelentette be, hogy Novák Katalint jelölik államfőnek, azt azonban nem árulta el, hogy ki lesz a miniszter utóda.

Az ünnepek alatt is van lehetőség akár első, akár megerősítő oltásra előzetes időpontfoglalással a kórházi oltópontokon. A kormányzati portálon azt írták: az ünnepek alatt a kórházi oltópontok december 24-én 8 és 14 óra között, december 25-én és 26-án 8 és 16 óra között, december 27-étől 30-áig 8 és 18 óra között, december 31-én és január 1-jén 8 és 16 óra között lesznek nyitva. Az első oltásra azok tudnak időpontot foglalni, akiknek már érvényes regisztrációjuk van.

Januárban több oltási akció lesz a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben. A kormányzati koronavírus portálra feltöltött videóban György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője elmondta: úgy készülnek, hogy az év első hónapjában minden csütörtök és péntek délután, valamint szombaton lesznek akciónapok, amelyeken előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást.

Az első adagok beadásának felgyorsítását sürgeti az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, mert szerinte az emlékeztető oltások nem jelentenek megoldást a koronavírus-járvány megfékezésére. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz idei utolsó sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: az emlékeztetőoltás-programok inkább meghosszabbítják a járványt, mert így kevesebb vakcina jut alacsony átoltottságú országoknak. Azt is hangsúlyozta, hogy 2022-nek a Covid-19-járvány végét hozó évnek kell lennie.

A török gyógyszerfelügyeleti hatóság engedélyezte a koronavírus elleni, török fejlesztésű Turkovac vakcinát. Megkezdődött az oltóanyag sorozatgyártása is, és ezzel Törökország a kilencedik ország a világon, amely vakcinát állít elő a koronavírus ellen. A török egészségügyi miniszter azt mondta, hogy a készítményt a következő hét végétől kezdik el alkalmazni emlékeztető oltásként.

Horvátországban enyhítéseket, Szlovéniában további szigorításokat vezetnek be az ünnepi időszakban a koronavírus-járvány miatt. Horvátországban enyhült a járvány terjedése, ezért engedélyezik a vendéglátóhelyek nyitva tartásának meghosszabbítását szenteste és szilveszter éjszaka. A legtöbb városban szabadtéri szilveszteri programok is lesznek. A szomszédos Szlovéniában a kormány csütörtökön szigorításokról dönt majd. Nagy valószínűséggel betiltják a szabadtéri szilveszteri mulatságokat.

Belgiumban újabb szigorításokról döntött a kormány. Vasárnaptól a moziknak, színházaknak és koncerttermeknek be kell zárniuk. Tilos lesz minden olyan beltéri rendezvény megtartása, ahol több mint 200 ember vesz részt. A sátorban megrendezendő kültéri eseményeket is betiltják a hatóságok, a vásárlást legfeljebb párban engedik. Az üzletek egyszerre csak egy vásárlót engedhetnek be 10 négyzetméterenként. A kormány arról is döntött, hogy a sportmérkőzéseket közönség nélkül lehet csak megtartani. A belga miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy a helyzet ellenőrzés alatt tartásához további kormányzati intézkedésekre lesz szükség.

Olaszországot is elérte az új típusú koronavírus járványának negyedik hulláma, ugyanakkor a kormány még mindig nem döntött az ünnepek alatti esetleges további korlátozásokról. A napi esetszám, valamint a kórházak leterheltsége is jelentősen növekedett. Megkezdődött a téli szünet, amely az idén egészen január 10-ig tart. Több mint nyolc millió diák családja várja a kormány csütörtökre ígért bejelentését az újabb járvány-intézkedésekről.

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Lengyelország ellen a lengyel alkotmánybíróság júniusi és októberi döntései miatt. A Bizottság szerint a lengyel alkotmánybíróság határozatai sértik az autonómia, az elsőbbség, a hatékonyság és az uniós jog egységes alkalmazásának általános elvét, valamint az uniós bíróság ítéleteinek kötelező erejét. A lengyel kormányfő úgy reagált a brüsszeli bejelentésre, hogy az Európai Bizottság helytelenül értelmezi az uniós tagállamok és az Európai Unió szervei közötti hatásköri megosztást.