Orbán Viktor kamatstopot jelentett be

A szerdai kormányülés friss döntéséről számolt be Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videójában. Mint mondta, a legfőbb kérdés az áremelkedés volt, az inflációtól egész Európa szenved. Magyarország védekezik (minimálbér-emelés, nyugdíjemelés, rezsicsökkentés, rögzített üzemanyagár-plafon), de az infláció magas szintje más területeket is érint.

Ilyenek a korábban felvett hitelek kamatai, ezért, mint mondta, új védelmi vonalat kell nyitni.

"Lakossági kamatstopot vezetünk be,

október végi szinten rögzítjük a jelzálog alapú hitelek kamatait.

Az intézkedés január elején lép hatályba és az első félév végéig tart. Ez azt jelenti, hogy a februári törlesztőrészlet már alacsonyabb lesz, mint a korábbiak voltak" - jelentette be a kormányfő.

Az intézkedés azért is fontos, mert, mint arról az Infostart is beszámolt, fennállt a veszély, hogy akár 20 százalékkal is emelkedjenek a törlesztőrészletek egyes változó kamatozási hiteleknél amiatt, hogy a Magyar Nemzeti Bank folyamatosan emeli az alapkamatot. A Portfolio elemzője mutatott rá, hogy a kamatemelések felfelé húzzák a bankközi kamatokat, azt a referenciamutatót, amely alapján a kereskedelmi bankok átszámítják változó kamatozású hitelek törlesztőrészletét. Mindez ráadásul a moratóriumban lévő hitelekre is kihat - pontosabban kihatott volna, a most bejelentett intézkedés nyomán ugyanis mentesülnek az érintett háztartások a jelentős drágulástól.