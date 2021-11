Prémium üzemanyagokra is érvényes a 480 forintos hatósági ár

Hétfőtől három hónapra 480 forinton rögzítette a kormány a normál benzin és a gázolaj árának felső határát. A múlt csütörtöki Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy az üzemanyagok adótartama nem változik, a kereskedőket pedig nem kompenzálják.

A veszteséget főként a kisvállalkozások által működtetett kutak tudják majd nehezen kezelni – mondta érdeklődésünkre a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Grád Ottó ugyanakkor leszögezte, a szövetség tagvállalatainak valamennyi kútja továbbra is nyitva tart változatlan feltételekkel, és várhatóan valamennyi eddig forgalmazott üzemanyagtípus is elérhető lesz a kutakon. A két alapüzemanyag, a gázolaj és a 95-ös benzin 480 forintos áron minden kúton kapható lesz, most a prémium üzemanyagok forgalmazásában támadt bizonytalanság, mert elképzelhető, hogy ezek között is van olyan termék, amely a hatósági árképzés hatálya alá tartozik, a többit továbbra is a normál piaci áron lehet értékesíteni.

"A prémiumdízelek esetében még vannak nyitott kérdések, amelyekben egyeztetéseket kezdeményeztünk a kormányzattal"

– mondta Grád Ottó, és kifejtette, hogy csak bizonyos előírásoknak megfelelő prémiumdízelek maradtak szabadárasak, de szerinte a töltőállomás-üzemeltetők szempontjából megérthető és elfogadható, hogy egy jóval magasabb önköltségű prémiumterméket 480 forintért nem kívánnak értékesíteni. Van olyan prémiumdízel, amelyik biztosan szabadáras, ezeknek a forgalmazása a továbbiakban is változatlanul folyik majd, a benzin esetében pedig nincs is ilyen probléma.

Grád Ottó szerint azonban az alapüzemanyagok esetében is súlyos gondokat okoz a 480 forintot rögzített ár.

"Számos kúton ez csak veszteség termelésével fenntartható. Nagy kérdés, hogy alakulnak a piaci árak a közeljövőben, hiszen három hónap hosszú idő, megtörténhet, hogy csökken a kőolaj világpiaci ára, erősödik a dollár-forint árfolyamában a hazai fizetőeszköz, kedvezőbbé válnak a beszerzés alapkondíciói, az üzemanyag előállításának költségei csökkennek, ebben az esetben kisebb az a potenciális vesztéség, amit a piaci ár és a hatósági ár között el kell szenvedniük. Ha azt tapasztaljuk, hogy a kőolaj ára emelkedni fog, és az olló a hatósági és a piaci ár között még inkább kinyílik, annak lehet, hogy lesznek komolyabb következményei,

eljöhet a kutak átmeneti bezárása"

– jósolta a főtitkár.

Kiemelte azt is, hogy Magyarországon mintegy kétezer töltőállomás üzemel, ezeknek több mint fele a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatai által üzemeltetett, tehát hálózatokhoz tartozó kút. A független hálózatok, illetve töltőállomások jelentős része kisvállalkozás, sokkal kisebb a mozgásterük, sokkal érzékenyebbek a piaci feltételek változására, sokkal kisebb az esélyük arra, hogy egy veszteséges időszakot hosszabb távon átvészeljenek.

"Teljesen más feltételek között működik egy több száz kutat üzemeltető vállalkozás, mint egy kisvállalkozás. Utóbbiaknál sokkal rövidebb idő van a túlélésre" – jelentette ki Grád Ottó.

