Üzbegisztánban landolt a 26 afganisztáni magyar a külügy tájékoztatása szerint – a nap hírei

Három újabb halálos áldozata van a koronavírus-járványnak, 109 újabb esetben igazolták a kórokozót. A járvány kezdete óta több mint 810 ezer 600 embernél azonosították a fertőzést, és 30 045-en haltak meg a betegségben. 75 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. 147 ezren már a harmadik oltást is felvették.

Szlávik János infektológus arra számít, hogy a következő 2 évben még szükség lesz a koronavírus elleni oltások felvételére. A Dél-pesti centrumkórház osztályvezető főorvosa az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: az év vége felé jelenhetnek meg olyan készítmények, amelyek a mostaniaknál hatékonyabbak lehetnek a kórokozó ellen. Szólt arról is, hogy a járvány következő hullámát a delta variáns okozza, de bízik, hogy az az átoltottság miatt enyhébb lesz

Minden adott az augusztus 20-i ünnep 3 és fél napos rendezvénysorozatának zavartalan lebonyolításához – nyilatkozta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán elmondta: az idén soha nem látott méretű ünnepségsorozatot és tűzijátékot láthat a közönség. Hozzátette: az ünnepi rendezvények biztonságos lebonyolításáért az operatív törzs felel.

Változik a közösségi közlekedés menetrendje az augusztus 20-ai állami ünnepek miatt. Péntek délután és este sűrűbben közlekednek a közösségi közlekedési járatok. A BKK a kötöttpályás közlekedési eszközök, különösen a 1-es, a 2-es és a 4-es metró használatát javasolja. A tűzijáték előkészületei miatt már péntek előtt részlegesen korlátozzák a gyalogos forgalmat az Erzsébet hídon, a Szabadság hidat pedig lezárják a gyalogosok elől. A MÁV-Volán-csoporthoz tartozó közlekedési társaságok járatai augusztus 19-én a pénteki, 20-án a szombati, 21-én az ünnepi, 22-én pedig már a szokásos vasárnapi menetrend szerint viszik az utasokat.

Gyorsult a háztartások hitelfelvétele a második negyedévben. A háztartások 588 milliárd forint új adósságot vállaltak, 47,3 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. Nettó pénzügyi vagyonuk 657 milliárd forinttal nőtt, ennek nagyobbik részét a friss megtakarítások, 213 milliárd forintot pedig a piaci hozamok adtak.

Minden negyedik építőipari szereplőnél talált valamilyen jogsértést az adóhivatal. Az adóügyekért felelős államtitkár elmondta, hogy az ágazatban nagyon magas a feketén foglalkoztatottak aránya. Izer Norbert hangsúlyozta: a szabályos foglalkoztatás az államkassza mellett elsősorban a munkavállaló érdeke, ezért is ellenőrzi ezt kiemelten az adóhivatal.

Elindult a regisztráció a kistelepülési rendezvények támogatásáért. A támogatás a regisztráló összes kistelepülés számára rendelkezésre áll. Minden résztvevő csak egy igényt nyújthat be, amelyben több programot is megjelölhet, maximálisan bruttó 1 millió forintig. Az igénylések benyújtására augusztus 30-ig van lehetőség.

Behelyezték az első új pályatáblát a Lánchídba. A csaknem 11 méter hosszú, 8 tonnás acél tábla a híd közepébe került. A következő hetekben a már kiemelt vasbeton szeletek alatti elemeken dolgoznak a szakemberek, és fokozatosan kerülnek a helyükre az új acél pályatáblák. Szeptemberben megkezdődhet a medernyílásban a korlát, valamint a járdák bontása is. A Lánchíd a tervek szerint 2023-ra újul meg teljesen.

Magyarország önálló akciót is szervez Afganisztánban rekedt állampolgárainak hazahozatalára – jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Magyar Levente azt nem árulta el, hányan vannak az országban. Úgy fogalmazott: a magyar állam néhány afgán állampolgárnak és családjának is segít, de arról szó sem lehet, hogy általában afgán menekülteket fogadjon be.

Biztonságos elvonulást engedélyeznek a tálibok Afganisztánból az amerikaiak által irányított kimenekítéshez csatlakozni igyekvő civileknek. A Pentagon tisztviselői azt mondták: a légi szállítás ismét beindult, ezzel egy időben rendszeres az egyeztetés a tálib vezetőkkel. Közben Németországban ezrek követelték az afgán légihíd kibővítését és azt, hogy a kormány fokozza az Afganisztánban veszélyeztetett emberek kimenekítésére indított műveleteit.

Több ország közös nyilatkozatban szólította fel a tálibokat az afganisztáni nők és lányok jogainak tiszteletben tartására. A dokumentumot az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok is aláírta. A nemzetközi közösség tagjai aggodalmukat fejezték ki az afgán nők és lányok oktatáshoz, munkához és szabad mozgáshoz való jogának veszélyeztetése miatt és készen állnak arra, hogy humanitárius segélyt és támogatást nyújtsanak nekik.

Megerősíti keleti határainak védelmét Lengyelország. A védelmi miniszter több mint 900 katonát vezényelt a lengyel-fehérorosz határra. Azt is bejelentette, hogy 50 kilométeres szakaszon meghosszabbítják a már 100 kilométer hosszú szögesdrótkerítést. A lengyel-fehérorosz határszakaszon az utóbbi 24 óra alatt 138 illegális bevándorlót tartóztattak fel.

Az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodik Asraf Gáni afgán elnök - közölte az emírségek külügyminisztériuma. A politikus nem sokkal a hétvégi, tálib hatalomátvétel előtt menekült el Afganisztánból. Indoklása szerint a harcokat akarta megelőzni ezzel.

Sikerült azonosítani a Stradivari-hegedűk faanyagának kezelésére használt vegyi anyagok nagy részét. Az eredmények megerősítik Nagyváry József texasi biokémia professzor 40 évvel ezelőtti felfedezését, amely szerint a kártevők távoltartására használt oldat kulcsszerepet játszott a hangszerek páratlan hangzásában. A hangszerek faanyagát bórax, cink, réz, timsó és mészvíz elegyével kezelték.

A terveknek megfelelően teljesítette felderítési feladatait a Mars felszínén a kínai marsjáró. A Csu-zsung robotjármű 90 marsi napon, nagyjából 92 földi napon át dolgozott a vörös bolygó felszínén, ez alatt az összes tudományos eszköze működésbe lépett. A Kínai Nemzeti Űrügynökség szerint a rover tovább halad a bolygó Utopia Planitia nevű síkságának déli részén és újabb feladatokat fog végrehajtani.