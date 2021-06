Napi adatok: nagyon kevés embert oltottak be a hétvégén

Pénteken tartotta utolsó tájékoztatóját az operatív törzs. Ezen az is elhangzott, hogy ezentúl hétvégente nem közölnek magyarországi járványadatokat, ennek megfelelően pénteken jöttek ki legutóbb friss számok, vagyis az új jelentés a hétvégi fejleményeket, 72 óra statisztikáit összegzi.

A hétvégén összesen 255 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 045 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írja a központi tájékoztató oldal.

Elhunyt 21 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 925 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 730 588 fő (közel hatezerrel vannak többen, mint a pénteki jelentés szerint), az aktív fertőzöttek száma pedig 46 532 főre csökkent (hasonló mértékben csökkent a számuk a hétvégén, mint ahogy a gyógyultaké nőtt).

406 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (36-tal lettek kevesebben a hétvégén), közülük 47-en vannak lélegeztetőgépen (–4).

A beoltottak száma 5 342 379 fő (csupán 17 383 embert oltottak be 72 óra alatt), közülük 4 208 619 fő már a második oltását is megkapta (közel 51 ezer embernek adták be a második oltást a hétvégén).

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor